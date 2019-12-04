【人事變動】新華社秘書長兼辦公廳主任宮喜祥　躋身黨組成員

中國官方通訊社新華社官網「領導介紹」欄目顯示，新華社秘書長兼辦公廳主任、廳務會主任宮喜祥已於2019年11月出任新華社黨組成員，並繼續擔任新華社秘書長兼辦公廳主任、廳務會主任。

宮喜祥仕途備受矚目。（微博@深圳商報）

不久前（11月22日）在成都舉行的「2019年天府金融論壇主論壇」上，宮喜祥表示要加快普及金融科技應用，強化「科技引擎」在金融發展領域的主導作用。加快財富管理機構的數字化轉型步伐，充分利用區塊鏈、大數據、人工智能、5G、雲計算等前沿科技，在產業鏈的各關鍵環節中提升財富管理業務的科技含量和創新能力。

他當時指出，新華社作為國家通訊社和世界性通訊社，忠實履行黨中央「喉舌」、「耳目」職責，長期關注金融行業的改革和發展，全方位跟蹤報道金融改革發展取得的成就。

今年57歲的宮喜祥是黑龍江北安人。1984年8月從山西財經大學畢業後，宮喜祥就開始進入新華社總經理室、中國廣告聯合總公司工作，1992年7月任中國證券報社總經理兼副總編輯。

在新華社系統工作期間，宮喜祥曾長期赴貴州省掛職鍛鍊。1997年4月，宮喜祥出任新華社扶貧工作隊隊長、新華社貴州分社黨組成員，期間掛職擔任貴州息烽縣委副書記。兩年後，宮喜祥任新華出版社黨組成員、總經理。

2002年4月，宮喜祥赴貴州掛職擔任貴陽市委常委、副市長，兩年後調任今日中國雜誌社社長、黨委書記。2012年2月，宮喜祥又掛職擔任貴州安順市委副書記，同年11月調任貴州省新聞出版局黨組副書記、副局長，次年5月任貴州日報報業集團總編輯、黨委副書記，2014年5月任貴州日報報業集團黨委書記、社長、總編輯、董事長。

2016年1月，宮喜祥回到新華社，出任新華社山東分社社長、分黨組書記，並於同年9月任新華社辦公廳主任、廳務會主任。2018年1月，宮喜祥任新華社副秘書長兼辦公廳主任、廳務會主任，次年7月任新華社秘書長兼辦公廳主任、廳務會主任，直至此次職務調整。

新華社全稱新華通訊社，是中國國家通訊社和世界性通訊社，前身是1931年11月7日在江西瑞金成立的紅色中華通訊社（簡稱紅中社），1937年1月在陝西延安改為現名。

目前，新華社領導成員包括：社長、黨組書記蔡名照，總編輯、黨組副書記何平，副社長、黨組成員劉思揚，副總編輯、黨組成員周宗敏，副社長、黨組成員劉正榮、張宿堂、嚴文斌，黨組成員、秘書長兼辦公廳主任宮喜祥，副秘書長兼人事局局長景如月。