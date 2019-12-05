蓬佩奧籲歐盟拒與華為合作　中國駐歐盟使團團長斥：濫用國安概念

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前警告歐洲國家以5G安全為重，不讓中國華為與中興等科技公司控制歐洲的5G基礎設施建設。對此，中國駐歐盟使團團長張明大使12月4日發文批駁蓬佩奧是對中國污衊。

張明在《政治家》網站歐洲版撰文，批駁蓬佩奧污衊中國從事間諜活動、竊取知識產權、慫恿歐洲國家不要與中國企業合作開展5G建設的錯誤言論，強調合作與互信是各方唯一正確選擇。

張明說，蓬佩奧2日再次抹黑中國和中國公司，還列舉了一長串所謂的例子。這些例子沒有事實根據，重複堆砌着假新聞。無論美方進行怎樣的政治迫害或是媒體炒作，真實情況卻是，迄今沒有任何一個國家或任何一個人能拿出確鑿的證據證明華為構成安全威脅。

張明說，據德國《每日鏡報》今年5月報道，經過多年審查，英國政府、德國信息技術安全局和歐盟委員會等機構都沒有發現華為存在違規行為。當蓬佩奧不斷攻擊中國並驕傲地自稱佔據道德高地時，他似乎忘記了臭名昭著的「稜鏡門」事件，以及美國對最親密盟友的竊聽。蓬佩奧完全是在濫用國家安全的概念，試圖利用公眾對技術安全問題的關心來實現美方的政治目的。

「如果他的邏輯站得住腳，那麼只要一個國家與美國政治制度不同，這個國家生產的葡萄酒恐怕也是有毒的。我不禁要問，這到底是『安全優先』還是『美國優先』？」張明說。

張明強調，當一項新技術出現時，安全問題的重要性再怎麼強調也不為過。目前各國都在加大努力確保5G技術的安全性。5G網絡不可割裂，「脱鈎」有百害而無一利。要構建安全、開放、透明和健康的5G生態系統，合作與互信是唯一正確選擇。

張明說，歐洲一向推崇多邊主義和市場開放。他呼籲歐方堅持公平、公正、非歧視原則，不要落入「冷戰思維」的陷阱。因為進入聯通和開放的5G時代，合作永遠比對抗好。

2019年11月8日，蓬佩奧在柏林克貝爾基金會發表柏林牆倒塌30周年演講時，亦提醒德國與美國一道對抗中俄。（AP）

蓬佩奧早前在《歐洲政治周報》（Politico Europe）的一篇評論文章中表示，「歐洲國家不能把關鍵基礎設施的控制權交給華為或中興等中國科技巨頭。」 蓬佩奧在文章中還提及了華為的過往記錄，稱華為多次涉嫌從事間諜活動、竊取知識產權等非法行為。

蓬佩奧還在文章中指責華為與中國解放軍有聯繫，稱華為獲得了大量的國家支持，不公平地允許其以低於市場競爭對手的價格出售產品，法律要求華為向中國情報機構提供數據。