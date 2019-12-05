中科院金融所副所長王立民受查　內媒：中紀委出身、或頗具背景

中國社會科學院金融研究所黨委書記、副所長王立民12月4日被宣布涉嚴重違紀接受調查。有消息稱，曾任中紀委監察部檢查員的他，因為學歷不詳，卻可轉任學術要職，被指頗具背景。

王立民是中國社科院系統少有的落馬官員，備受關注。（中國社科院哲學研究所官網）

內媒《財新網》報道稱，中紀委監察部檢查員出身的王立民，進入中國社科院金融研究所前，曾任中國社科院哲學研究所黨委書記等職位。但網絡上關於王立民的學歷卻幾無資料可參考。

報道引述消息人士表示，王立民任職金融所時間不長，估計被調查的原因和從前的業務有關，但由於王立民並非金融專家，故其主要業務以黨建及人事為主。

這名消息人士並指王立民「頗有背景」。2009年，中國國有獨資企業「中央匯金」曾派王立民出任中國國際金融有限公司子公司「中投證券」黨委書記，當時他沒有證券行業從業經驗，且尚未通過證券從業資格考試。

報道並指出，王立民過去曾在政府機關、保險公司、媒體及證券公司等多個單位任職，且大多擔任黨委書記一職。此外，王立民缺乏學術背景，卻在頂級學術機構擔任要職，並且頻頻發表學術論文，被稱為「學術奇葩」，引發爭議。

學術資格惹質疑

公開資料顯示，王立民曾擔任重慶市委組織部副部長、重慶市雙橋區委書記，中國再保險（集團）公司副總裁、中國建設投資證券黨委書記、北京有色金屬研究總院黨委書記，2014年擔任中國社科院哲學研究所黨委書記、副所長。

他接連在頂級學術刊物《哲學研究》和《世界哲學》發表重磅文章，其中包括「書寫馬克思主義哲學新篇章——論習近平總書記治國理政的哲學思想」，引起爭議。著名哲學家梁志學為此撰文「給黨委書記王立民的幾點意見」和「一群哲學人的公開信」，不僅對王立民的文章有學術上的質疑，更對其學術資格強烈懷疑，僅他的文章前言就包括語法錯誤、語義問題等。

王立民當時受訪回應，會繼續發表此類文章，「我們要讓全世界都看到總書記治國理政、定國安邦的卓越功績！」據悉，由於在哲學所「待不下去」，他轉赴金融所。