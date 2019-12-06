加碼中國DRAM芯片領域　科企長鑫存儲增持技術專利

9月20日，中國科技企業長鑫存儲宣布正式投產中國首款自主研發的動態隨機存取存儲芯片（DRAM）芯片，近日，該公司披露進展。

12月5日，據長鑫存儲官方微信公眾號消息，首批芯片將於2019年年底交付客戶。該公司將通過加拿大知識產權公司WiLAN獲得大量DRAM技術專利的實施許可。由於涉及商業秘密條款，雙方並沒有披露交易金額。

中國在芯片領域開始發力。（VCG）

長鑫存儲董事長兼首席執行官朱一明表示：「這標誌着在完善知識產權組合、進一步強化技術戰略和保障DRAM業務運營方面，長鑫存儲採取了新舉措。」

WiLAN總裁兼首席執行官Michael Vladescu也稱：「這兩份協議表明，長鑫存儲高度重視知識產權，致力於持續投入研發。我們相信，由此獲得的權益將使長鑫存儲在業內擁有競爭優勢，助力長鑫存儲持續開發DRAM關鍵技術。」

DRAM是芯片產業中產值佔比最大的單一品類。2018年，中國芯片進口額超過3,000億美元，這個單一品類就佔到了其中的兩成以上。其作為最常見的內存芯片，被喻為連接中央處理器的「數據高速公路」，廣泛應用於高性能計算、工業設備、消費電子等電子產品之中。

2016年，合肥長鑫存儲項目啟動。（網上圖片）

在DRAM領域，韓國三星、海力士、美國美光三家企業把控了全球主要市場份額。據市場研究機構TrendForce數據，2019年一季度，三星、SK海力士、美光的DRAM市場份額分別為42.7%、29.9%、23%，共計95.6%。

更關鍵的是，這三家企業同時掌控着諸多DRAM技術專利。中國存儲芯片三大廠商之一的福建晉華就受曾受制於和美光的專利糾紛。

2018年10月29日，美國商務部以「福建晉華即將完成DRAM的量產，該技術可能源自美國」為由，將該公司加入實體清單並對其提起訴訟。

對此，晉華回應稱，晉華公司始終重視知識產權保護工作，不存在竊取其他公司技術的行為。

業內人士指出，此次長鑫存儲拿到更多的技術授權和專利有防禦作用。當競爭對手發起專利戰，一些基礎的專利可以用來「打仗」。

目前，中國芯片廠商已開始在DRAM不斷加大投入並已有所進展。2016年，合肥長鑫存儲項目啟動。

此外，2019年，紫光集團亦開始發力DRAM領域。紫光擬在重慶建設DRAM存儲芯片製造工廠，主要製造12英寸的DRAM存儲芯片，計劃2019年底開工建設，2021年建成投產。