王毅到訪前緬甸遭美指責私藏化武　中國輿論憂或成下一個伊拉克

中國外交部發言人華春瑩12月5日宣布，應緬甸國務資政兼外交部長昂山素姬的邀請，中國外長王毅將於12月7日至8日訪問緬甸。

雖然中緬均未公開王毅此訪所謂何事，且外界猜測指可能與兩國關係、緬北局勢、以及推動的「一帶一路」戰略有關，但也有聲音指，王毅此訪可能存在美國因素。

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11月25日，據法新社報道，美國副助理國務卿狄南諾（Thomas DiNanno）在禁止化學武器組織年度會議上說，緬甸一座芥子氣生產設施可能存有這種化學武器。

據公開信息，緬甸是在2015年正式加入禁止化學武器公約，該公約禁止生產、儲存和使用化學武器。

狄南諾說，美國擔心，緬甸化武設施內可能存有化武。根據情報，美國認定緬甸並未遵守禁止化學武器公約，即未申報以往的化武計劃，也未摧毀化武設施。

針對美國的說法，緬甸軍方表示，暫無回應美國指責的打算，政府將會負責處理美國的無端指責。

緬甸近期麻煩不斷，稍早前，非洲國家岡比亞以若開邦種族屠殺為由，將緬甸告上荷蘭海牙國際法庭，昂山素姬決定代表緬甸出庭論辯。

針對美國指責緬甸私藏化武，中國輿論給予關注。不少商業媒體在報道該事時，稱緬甸遭遇美國警告，疑似私藏化武，並反問「難道下一個伊拉克已經誕生？」

2003年3月20日，美英聯軍向伊拉克開戰，單方面對薩達姆政權進行軍事打擊，理由是懷疑伊拉克藏有大規模化學武器。戰爭後遺症影響至今，造成大量平民死亡。

敘利亞內戰期間，美國亦指責政府軍動用化學武器。2018年底，美國試圖指控伊朗存在化武，理由是有情報指該國境內存在違禁品。

雖然以美國為首的西方國家曾宣傳昂山素季為「民主女神」，但掌握實權後，昂山素季倒向中國，與美國關係不睦。隨後西方不僅想剝奪她的諾貝爾和平獎頭銜，而且還借羅興亞人、緬北局勢不斷指責緬甸。

由於近來緬甸與中國關係熱絡，在諸多議題上也與北京方面有過溝通，因而也不排除王毅此次訪問內比都（緬甸新首度，編者注）會談及與美國有關的事務。