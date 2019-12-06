美參議員建議軍艦去台灣補給　環時質問：「想嚇唬誰」

在中國拒絕美艦訪港後，有美參議員建議美軍艦去台灣補給，對此，內地官媒《環球時報》今天（6日）發表社評質問「想嚇唬誰」。

美國海軍太平洋艦隊披露早在今年6月就已經被中國政府下令暫停進入香港休整。（Reuters）

據悉，在中國因美國通過《香港人權與民主法案》而拒絕美艦訪港的時候，美國參議員里克•斯科特（Rick Scott）12月5日向國防部官員提議，應把美國海軍補給的機會更多給台灣，以表達對台灣的支持。

環時社評指出，美國休想用提升美台軍事交流作為向中國施壓的槓桿。台海早已不是美國可以肆意秀軍事肌肉並且撒野的地方，它必須計算好那樣做可能導致的其不可承受的風險及代價。對指望美國在任何情況下都能夠提供保護的台灣當局，尤其要重描這一警告。

文章稱，台海地區的軍事力量對比已經發生歷史性的轉變，解放軍有能力確保反分裂國家法的權威，回擊任何旨在擴大「台獨」空間的極端挑釁，而且在台海這個地方，中國大陸有使用任何手段捍衛國家主權的堅定意志。

如果美台提升軍事及其他官方交流，大陸勢必一步步增加軍事壓力，讓台當局付出代價，也讓美方在此過程中自取其辱。解放軍戰機已經有過越過「海峽中線」的飛行，那只是一次示警。

美台如果繼續往前走，作為接下來的第一步，解放軍戰機飛越「海峽中線」可以常態化，中方的軍艦也可以越過「中線」，靠近台灣島。

11月17日，大陸首艘自製航空母艦，在護衛艦的伴隨下，由北向南編隊自東海航入台灣海峽。引發外界關注。（資料圖片）

文章認為，一旦美台不思克制，繼續變本加厲，解放軍戰機一定會採取飛越台灣島的行動，以此宣示對台灣的主權，抵消美台勾結對中國主權的損害。甚至解放軍戰機還可以從台北的所謂「總統府」上方低空掠過，打擊「台獨」的囂張氣焰。

文章又稱，這將是一場極限遊戲，只要台灣當局和華盛頓敢玩這樣的遊戲，中國大陸這邊一定會對他們奉陪下去。在這當中，如果台軍敢向解放軍開第一槍，那麼他們一定會遭到毀滅性的回擊。那將意味着台海戰爭的爆發。

文章強調，北京奉行兩岸和平統一政策，這是大陸方面的一份善意。我們給和平統一進程留出了時間，但它決不代表中華民族對統一的一種猶豫，更非對「台獨」的縱容。「台獨」想利用這段時間實現政治軍事突圍，完全不可能有成功的機會。

文章最後表示，如果台灣當局至今還看不清枱海地緣政治形勢的歷史性變化，仍然以為只要他們把美國的大腿抱得越緊就越安全，這當中對中國國家主權損害所意味的風險可以忽略不計，那他們就將無可救藥。

據悉，自香港反修例風波爆發以來，中國政府多次指責美國插手香港事務，中國外交部12月2日宣布，針對美方簽署《香港人權與民主法案》祭出反制措施，包括暫停審批美軍艦機赴港休整的申請。

對於中國的舉動，美國國防部在次日進行回應指，在香港港口停靠，是美軍與東道主國家之間擴大交往的有效項目。美軍對香港不斷的抗議活動表示遺憾，譴責不合理使用暴力的做法，呼籲各方保持克制，致力於建設性對話。

美國有關軍事專家則認為，暫停美艦機赴港休整表明中美兩軍關係很脆弱，這可能刺激美軍艦機前往台灣的意願。美國學者認為，這種做法對美軍影響有限，後者有能力處理「區區小事」。

對於美國軍艦停靠台灣港口一說，儘管還未能成行，但中國大陸軍方曾放言，美軍停駐台灣之日，就是解放軍統一台灣之時。