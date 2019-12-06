美中情局被曝酷刑虐待囚犯　外交部：看清美國在人權問題上的虛偽

針對美媒曝光的關塔那摩監獄囚犯遭酷刑一事，中國外交部發言人華春瑩今天（6日）在北京的例行記者會上說「這篇報道來得正是時候」。

據悉，《紐約時報》12月5日公布了一個關塔那摩監獄囚犯的手繪圖，展現其被關押期間遭美國中情局（CIA）虐待和施加酷刑的細節，包括水刑、蹲禁閉箱、撞牆、剝奪睡眠等刑罰，其中，僅被施以水刑次數就達83次之多。記者提問中方對此有何評論。

美中情局被曝酷刑虐待關塔那摩監獄囚犯。（資料圖片）

對此，華春瑩回應稱，這篇報道來得正是時候，裏面提到的情況與美國的議員、政客這兩天在涉疆問題上道貌岸然地撒着彌天大謊形成了鮮明對比和強烈諷刺，讓世人進一步看清了美國在人權問題上的虛偽醜惡。

華春瑩還反問，不知道美國國會打算就此採取什麼行動。

據瞭解，關塔那摩監獄是美軍2002年1月在古巴關塔那摩基地建立的一座監獄，最初的目的是臨時關押拘留者，但美國軍方逐漸將這個臨時關押拘留者的場所改建成了一個長期使用的監獄，關押國際恐怖分子。

該監獄位於海外，不受美國司法約束，因此成為一個法律盲區。自該監獄開設以來，其內部美軍虐囚的新聞屢見報端。批評人士聲稱，關塔那摩監獄一直受到侵犯人權的困擾。

關閉關塔那摩監獄是2008年奧巴馬第一次總統競選期間的主要承諾之一。儘管國會拒絕2017年為關閉監獄提供資金，但奧巴馬2016年12月底仍承諾，在其總統任期內將繼續將關塔那摩監獄囚犯轉移至其他國家。

美國公民自由聯盟曾評論稱，這是一個倒退，關塔那摩被證明是很久以前一個可恥的錯誤，需要關閉。

不過，現任美國總統特朗普（Donald Trump）卻多次表示，不支持關閉監獄的想法，因為他認為，轉移囚犯對美國安全有威脅。