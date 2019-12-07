楊潔篪會見日本國家安全保障局長　主持中日第七次高級別政治對話

中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪周五（6日）與到訪的日本國家安全保障局局長長北村滋，在北京共同主持中日第七次高級別政治對話。

楊潔篪表示，中日雙方應堅持以戰略眼光審視和把握兩國關係，堅持中日四個政治文件，堅持相互尊重、平等互利、互不干涉內政，抓緊落實領導人重要共識，積極推動兩國關係健康穩定發展。

楊潔篪與北村滋一致認為，當前中日關係保持改善發展勢頭，雙方將共同努力，確保明年兩國間重大政治外交議程順利進行。（中新社）

楊潔篪指，世界大變局、亞洲新機遇、中日新時代，都為中日關係長遠發展提供有利條件。雙方要不斷鞏固政治互信，牢固樹立夥伴意識，堅持長遠大局觀念，尊重彼此核心利益和重大關切，深化各領域交流合作，妥善管控處理矛盾分歧；要堅持多邊主義，攜手應對全球風險挑戰，共同維護以聯合國為核心的國際體系和以世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制；要共同推動區域經濟一體化進程，努力實現亞洲的繁榮振興。

楊潔篪與北村滋一致認為，當前中日關係保持改善發展勢頭，雙方將共同努力，精心設計準備，營造和諧氛圍，確保明年兩國間重大政治外交議程順利進行。此外，楊潔篪與北村滋還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。

（新華社）