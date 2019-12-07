雄安出台交通指導意見：公共交通佔機動化出行比例將達80%

河北雄安新區管委會日前印發《關於推進交通工作的指導意見》，為新區高標準、高品質打造新區綠色交通體系提供遵循，重點指導未來五年交通工作。意見明確了率先實現「90/80」目標（綠色交通出行比例未來將達到90%、公共交通佔機動化出行比例達到80%）的路徑和具體任務，提出大力發展慢行和公共交通，到2025年，基本建立優質多元的公共交通系統和安心舒適的慢行環境。

意見指出，要大力發展慢行和公共交通，合理管控小汽車出行需求，推動各類交通方式一體化組織和資源分享，開展新型物流配送模式和智慧交通技術示範應用，做好建設期交通組織保障，發揮新建區域先行示範作用，推動老城區交通整治提升，宣導全民綠色出行，構建便捷、安全、綠色、智慧為導向，公交、非機動車和步行為主體的交通新模式。

建設中的雄安高鐵站。（視覺中國）

意見提出了未來5年雄安新區交通發展目標。到2022年，率先在容東、昝崗片區等首批新建區域實施高品質公交、慢行系統和有效的小汽車需求管理組合政策，老城區交通綜合治理成效顯著，廣大居民對綠色出行的認同感顯著增強；到2025年，優質多元的公共交通系統和安心舒適的慢行環境基本建立，新型物流系統和只能網聯、車路協同等先進智慧交通技術運用廣泛。

意見提出，要建立優質多元、一體化服務的公共交通系統，打造安心舒適、活力多彩的慢行環境，探索以靜制動、用者自付的小汽車需求管理政策。

意見又指出，要構建高效銜接、功能複合的城市交通樞紐體系，探索智慧高效、集約共用的城市物流配送體系，示範全域回應、全程服務的智慧交通系統，此外還要要打造綠色智慧交通先行示範區。