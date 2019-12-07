文旅部擬加強演出市場管理　說唱相聲等要內容審核及現場監管

內地相聲演員張雲雷早前被曝言論不當，曾在表演時以唐山大地震、汶川大地震等天災作為笑點，被網民斥以國難開玩笑，又被揭發在表演中調侃多名女性京劇演員。張雲雷一時間備受輿論抨擊，結果被有關地方政府行政處罰，以及多次公開道歉。 張雲雷事件曾在網上引起廣泛討論，實際上，近年來，內地一直加強對娛樂節目的監管。而國家文旅部近日發布進一步加強演出市場管理的徵求意見稿，其中就包括要重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。

張雲雷與拍檔楊九郎曾經在相聲表演中以唐山大地震、汶川大地震等天災作為笑點。（資料圖片）

該份《文化和旅遊部關於進一步加強演出市場管理的通知（徵求意見稿）》指出，中國的演出市場近年來平穩有序發展，但營業性演出內容審核、票務銷售、現場監管等方面還存在薄弱環節，故要「進一步加強演出市場管理，更好地滿足人民群眾多樣化、多層次的精神文化需求」。

在加強演出活動管理方面，文件要求首先要加強內容審核，對涉及重大革命和歷史題材，涉及中共和國家重大決策部署題材，涉及民族和宗教題材的演出劇（節）目，要加強與相關部門溝通，嚴把內容準入關，確保演出活動導向正確、內容健康、操作規範。

其次就是要突出監管重點，要重點對電音類、說唱類節目進行審核把關；對沉浸式演出活動要加強演出全流程審核，防止出現封建迷信、血腥恐怖等內容；對小劇場演出活動，要重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管；對旅遊演藝活動，要督促相關經營主體依法辦理許可證，履行演出節目報批手續，加強演出現場安全演練和檢查，確保演出活動納入監管。

文件要求重點加強脫口秀、相聲以及先鋒話劇、實驗話劇等語言類節目的內容審核和現場監管。（視覺中國）

第三是要加強審批指導，文旅部將建立內容審核專家諮詢制度，為營業性演出內容審核工作提供專家諮詢服務。

此外，文件亦要求規範演出票務市場秩序，加強演出新業態管理，後者包括有網絡直播管理、加強虛擬形象類演出管理等。文件同時要求激發演出市場活動，優化營商環境，降低外資準入門檻，以及強化演出市場主體責任、完善工作機制。

（澎湃新聞）