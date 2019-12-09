【多圖】所有無人機型號現新疆　中國罕見舉動令人詫異

近來中國在無人機領域的迅猛發展令世人關注，也引來無人機強國美國的警惕。最新消息顯示，中國非常罕見地集齊已經研製的各種型號無人機，在新疆機場進行展示。

綜合12月9日網絡消息，中國以一種令世人非常罕見的方式展示自身在無人機領域的爆炸式發展。據稱在10月30日，中國在新疆馬蘭無人機基地，展示中國幾乎所有的無人機研製廠商研發的各種型號無人機。

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通過衛星照判斷，超過20種不同型號的無人機在基地跑道內一字排開。其中可以確定的型號包括無偵-7戰略偵察機（代號「翔龍」）、攻擊-2攻擊無人機、BZK-005無人偵察機、「神鵰」戰略無人機、攻擊-11攻擊無人機、無偵-8無人偵察機、TB001作戰偵察無人機等。

除無人機外，基地內還展示可供無人機攜帶的各型號制導武器。不過，對於中國如此展示各型無人機的目的，外界不得而知。

其中，「翔龍」無人機服役後的名稱為無偵-7，是由成飛設計所研發，貴州航空生產，可執行監視、偵察、評估、情報蒐集等任務。有猜測指，該機作戰半徑高達2,500公里，續航時長10小時。

攻擊-2攻擊無人機，代號「翼龍-2」，是一款中空、長航時、查打一體的多用途無人機，目前已經裝備中國空軍。

BZK-005無人偵察機是中國空軍服役的遠程偵察無人機，長10米，翼展20米，續航40小時。

「神鵰」無人機由沈飛設計所研製，被指是中國第二款大型高空長航時戰略無人機。該無人機被美國軍事雜誌稱為全球最大的無人機，機上搭載有高性能雷達，能夠執行預警任務。

攻擊-11攻擊無人機於今年10月1日首次出現在國慶閲兵上，是一款能夠執行攻擊任務的無人機，引領未來無人機潮流。不過消息指中國對該機的開發仍未完成，閲兵展示的僅是模型。

無偵-8無人偵察機則是中國最新的高空高速無人偵察機，最大速度可達5馬赫，可對敵防護嚴密的戰略、戰役目標實施有效突防、利用配裝的多種偵察任務設備獲取高分辨率目標圖像，為各級作戰部隊提供偵察和打擊效果評估情報。

TB001作戰偵察無人機使用兩台渦輪增壓活塞發動機，配備可伸縮起落架。根據數據，TB001最大起飛重量2.8噸，總翼展20米，長10米，高3.3米，在高度8,000米時最大航程6,000公里。攜帶1噸有效載荷，可續航35小時。