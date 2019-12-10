解放軍駐吉布提保障基地軍用碼頭建設接近完成

已正式啟用兩年多時間的解放軍駐吉布提保障基地被發現仍在進行擴建。11月26日的衛星照顯示，該基地的軍用碼頭建設接近完成，在500米的堤道外，長400米的碼頭已接近完工。

觀察人士指，中國尺寸最大的軍艦是航母遼寧艦，其艦長306.5米，這意味着吉布提軍事基地的新建軍用碼頭能夠駐停中國海軍幾乎所有艦船，從而使該基地成為中國在海外地區的戰略樞紐。

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中國在吉布提的軍事基地於2017年8月1日正式投入使用，除建成的營房外，基地內特徵最為明顯的當屬直升機停機坪。加之除新建的軍用碼頭外，中國民眾最為關注的是中國何時能在吉布提擁有一條能夠駐停固定翼飛機的機場跑道。

目前，美國軍隊、日本自衛隊在吉布提的基地都能夠使用當地的一條大型機場跑道，能夠起降包括戰略運輸機（C-17級別）、戰術運輸機（C-130級別）、反潛巡邏機（P-3C/P-8A級別）等軍機。

有說法指，在擴建吉布提軍事基地外，中國原計劃向吉布提政府購買一座野戰機場加以改造，但因不明原因最終擱淺。

在進駐的過去兩年中，解放軍在吉布提基地進行過系列軍事演練，包括野外徒步行軍、野外火炮射擊訓練等。同樣解放軍亦向當地民眾提供人道主義救援。

12月7日，中國在吉布提實施「光明行動」專項醫療服務，進駐當地貝爾蒂醫院，被指將有助提升當地醫療服務水平，促進中吉兩國兩軍友好關係。

（綜合報道）