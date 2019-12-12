【多圖】002型航母現成軍跡象　料習近平月底出席典禮

《解放軍報》近日在頭版發布疑似培養航母艦長的消息再次將輿論目光聚焦於航母。在南下三亞軍港近一個月後，中國首艘國產航母（002型）仍沒有動靜，外界認為似乎在等待一個重要節點，就是國家主席習近平將出席002型航母成軍儀式。

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《解放軍報》12月9日在頭版發布重磅信息，指海軍全面開展新型艦機人才培養。

根據文章提到「艦艇管理和作戰能力」「艦艇操縱、作戰基礎、軍事訓練與管理、戰略思維、航母作戰」等，加上培訓人員均來自艦載機、戰鬥機部隊，觀察人士指，中國正在以美為師，全力培養飛行員航母艦長，以滿足「航母部隊建設迫切需要」。

培養航母艦長，意味着中國已為後續的航母計劃提前做準備。目前中國海軍擁有一艘現役航母遼寧艦，以及即將服役的國產航母。遼寧艦自服役至今共有兩位艦長，分別為前任張崢和現任劉喆，國產航母艦長為來奕軍。

談到國產航母，自11月中旬南下經台灣海峽抵達海南三亞軍港後，這艘航母便毫無動靜。不過，根據當地民眾的說法，國產航母在駐停軍港後，曾出現掛滿旗、塗刷舷側編號等情況。

而關注中國國產航母動態的海外機構也多次披露這艘航母的衛星照。在12月初，有衛星照顯示，該航母甲板除搭載數架殲-15艦載機外，一旁的棧橋還出現疑似用於慶典的觀禮台。內地網絡也流傳出這艘航母即將正式成軍的消息。

鑑於中國首艘航母遼寧艦於2012年服役時，時任國家主席胡錦濤出席成軍典禮，猜測指，國家主席習近平也將會出席國產航母的成軍儀式，畢竟這是中國完全自主研發的第一艘航母。

至於時間，觀察人士指，由於12月的中央政治局會議，以及中央經濟工作會議已經召開完畢，加上習近平將於12月20日當天出席在澳門舉行的澳門回歸20周年紀念活動，他大概率會在12月20日後赴海南三亞參加國產航母成軍儀式。

另外，對於首艘國產航母服役後的名稱和編號，根據早前的說法將按照海軍規定的條例命名為山東艦，編號17號，緊隨遼寧艦的16號。但內地網絡又傳出「言之鑿鑿」的消息指，這艘航母也有命名為湖南艦的可能，編號也可能是18。

由於遼寧艦隸屬北海艦隊因此使用北方省份艦名，這在其他一般驅護艦命名時使用各自艦隊防區內的地級市較為常見，因此首艘國產航母不太可能獲名山東艦，湖南艦也只是猜測艦名之一。

提到湖南艦，更多網友將其與中共前領導人毛澤東的誕辰聯繫在一起，因為今年12月26日是毛澤東的126周年誕辰紀念日。基於此，也有聲音認為，國產航母可能在26日當天成軍。

中國新航母到底如何命名，也只能等到謎底揭曉的那一天。而中國海軍實力大幅提升確是真真切切。中國海軍後續航母計劃也在按部就班推進中，第三艘航母目前正在上海造船廠建造，核動力航母被指也完成設計。