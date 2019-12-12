中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式　習近平向7名軍官頒發命令狀

中央軍委晉升上將軍銜儀式12日在北京舉行，國家主席、中央軍委主席習近平向晉升上將軍銜的軍官頒發命令狀。

據《央視新聞》報道，這次晉升上將軍銜的軍官是：東部戰區司令員何衛東、東部戰區政治委員何平、南部戰區政治委員王建武、北部戰區司令員李橋銘、火箭軍司令員周亞寧、戰略支援部隊司令員李鳳彪、軍事科學院院長楊學軍。

中央軍委副主席許其亮，中央軍委副主席張又俠，中央軍委委員魏鳳和、李作成、苗華、張升民等參加了晉銜儀式。

習近平同晉升上將軍銜的軍官合影。（新華社）

值得關注的是，中國軍方此次上將晉升的時間點引發關注。1988年解放軍恢復軍銜後的相當時期內，軍銜晉升規律性一度不強，到江澤民時期則逐漸形成了上將軍銜兩年一次晉升的「規則」。這在當時被視為解放軍正規化建設的體現。2007年中共十七大時，胡錦濤已經掌握軍權，當年突破「慣例」首次連續晉升上將。

自此以後，直到2017年習近平第一屆任期結束當年，在十年時間裏，解放軍晉升上將的規則被改寫為「每年一次晉升」（除特殊地新晉軍委委員需按規則立即單獨晉升上將，而不參與每年「八一」前夕的夏季集中上將晉升）。

而此次上將晉升儀式，也是多年來解放軍首次在冬季集中晉升。以下是這次晉升上將軍銜的軍官背景介紹：

東部戰區司令員何衛東

衛東曾任上海市委常委、上海警備區司令員、西部戰區副司令員兼陸軍司令員，西部戰區陸軍黨委副書記，是十三屆全國人大代表。2017年7月晉升中將。

東部戰區政治委員何平

何平1957年11月出生，歷任原成都軍區政治部保衛部部長、原14集團軍某師政委，原14集團軍政治部主任、副政委，原成都軍區政治部副主任、聯勤部政委，原總參謀部某部政委等職。軍改後任西部戰區副政委兼政治工作部主任，2017年9月底前任東部戰區政委。

南部戰區政治委員王建武

王建武出生於1958年，長期在原濟南軍區服役，曾任陸軍原第54集團軍政治部主任、原濟南軍區聯勤部政委等職，軍改後任西藏軍區政委。今年1月已任南部戰區政委。2017年7月，晉升中將軍銜。

北部戰區司令員李橋銘

李橋銘出生於1961年，曾任原第42集團軍124師參謀長、師長，原第41集團軍參謀長，原第41集團軍軍長等職。軍改後任北部戰區陸軍司令員，2017年9月任北部戰區司令員。2017年7月，晉升中將軍銜。

火箭軍司令員周亞寧

周亞寧出生於1957年，長期在原二炮服役，曾任原二炮52基地某導彈旅旅長、後勤部部長、參謀長，53基地司令員，52基地司令員，原二炮副司令員等職。軍改後任火箭軍副司令員，2017年9月任司令員。2016年8月，晉升中將軍銜。

戰略支援部隊司令員李鳳彪

李鳳彪出生於1959年，歷任戰士、班長、排長，連長、團機關參謀，曾任空降兵第44師師長、空降兵第15軍參謀長、空降兵第15軍軍長、原成都軍區副司令員等職。軍改後調任中部戰區副司令員兼參謀長。2017年1月底前，晉升中將軍銜。

軍事科學院院長楊學軍

楊學軍出生於1963年，歷任國防科學技術大學計算機系教授、副總工程師、總工程師，國防科學技術大學計算機學院副院長、院長，國防科學技術大學教育長、副校長、校長等職。2011年12月，當選中國科學院院士。2017年7月任軍事科學院院長。2013年8月，晉升中將軍銜。

（綜合報道）