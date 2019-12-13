廈門地鐵工地下陷　兩車跌落坑洞　污水湧入月台大堂

廈門一個地鐵站的施工地盤爆水管導致塌陷，地面出現約500平方米的大坑，事件未有造成人命傷亡。

事發於周四（12日）晚上約11時，位於思明區的廈門地鐵二號線呂厝站施工地突然塌陷。當地傳媒引述應急管理局報道，初步判斷是水管破裂，地下泥土被沖刷引致路面下陷，形成一個約500平方米的大坑，兩架車墜入坑內，當局即時派人拯救，未有接獲傷亡報告。

出事現場是呂厝站的地盤，大量污水從凹陷處湧入正在興建的車站大堂、月台和路軌，而已開通且相連的廈門一號線呂厝站大堂亦受到波及，據稱車站積水深及腳踝，而一號線呂厝站現已停運。

+ 6 + 5 + 4

有的士司機與死神擦身而過，意外發生時他正接載乘客，當駛近地盤位置突然聽見巨響，隨後旁邊地面塌陷，他情急之下跳出車門，幸無人受傷。受事故影響，周邊樓宇一度無水供應，但當地水務處透過另一條管道供水後，市內供水情況大致回復正常。

大批網民猜測事件涉及偷工減料，惟當局已否認。廈門市長莊稼漢和常務副市長黃強等官員，事後前往現場進行指揮工作。

廈門地鐵一號線於2013年動工，直至2018年正式開通；廈門地鐵二號線則仍在建設，原定計劃今年底開通；今次受於影響的呂厝站，其中一號線車站已開通，而與它相連的二號線車站仍在動工。