在孫小果案中徇私舞弊及違紀違法　雲南6名政法官員受處分

雲南惡霸孫小果「死而復生」案備受關注，當地的法院、公安、司法、監獄系統全部牽涉其中，中央掃黑除惡督導組更­­­下令徹查案件。 據中央紀委國家監委網站周六（14日）通報，涉案的雲南省高級人民法院原黨組書記、院長趙仕傑因嚴重違紀問題被立案審查及受到處分。同一時間，雲南省紀委監委也通報了另外5名涉案政法官員的違紀違法問題。

雲南省高級人民法院原黨組書記、院長趙仕傑。（雲南法院網）

雲南高院原院長留黨察看一年

根據通報，趙仕傑嚴重違反黨的紀律，特別是利用擔任雲南省高級人民法院院長的職權，在孫小果案申訴再審過程中，違背事實和法律規定，徇私舞弊，授意和要求審判人員枉法裁判，致使孫小果由死緩被改判有期徒刑20年，造成惡劣影響和嚴重後果。審查中，趙仕傑認錯悔錯。

通報稱，依據《中國共產黨紀律處分條例》等有關規定，決定給予趙仕傑留黨察看一年處分，按二級巡視員確定其退休待遇。

5名省政法官員被嚴重警告處分

至於涉及孫小果案的雲南省人民檢察院黨組副書記、副檢察長許紹政，雲南省審計廳原黨組書記、廳長劉明，雲南省人民政府原參事鄭蜀饒，雲南省人大常委會原委員、內務司法委員會原主任馮家聰，雲南省高級人民法院原院長孫小虹（正廳級），雲南紀檢監察機關對這5名省管幹部違紀問題進行了審查，給予上述人員黨內嚴重警告處分。

孫小果等13人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織等犯罪一案，今年11月於玉溪中院正式開審。（網上圖片）

據此前報道，孫小果早在1998年2月因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名，被昆明市中級人民法院判處死刑，而在此之前他也曾多次犯案。但孫小果被判死刑後，竟「死而復生」神秘地出獄，更一度改名換姓經營飲食業、獲得港澳通行證出遊。中央掃黑除惡第20督導組今年4月進駐雲南期間，孫小果又成為在掃黑除惡中被打掉的「黑幫老大」，背後內情持續引起內地輿論關注。

孫小果案今年10月啟動再審，涉案被查的20名涉案公職人員和重要關係人中，有19人涉嫌職務犯罪被移送審查起訴。此外，在11月的法院審判中，孫小果數罪並罰被判囚25年。

（綜合報道）