穗深城際鐵路今起通車　廣州到深圳機場最快僅53分鐘

廣州至深圳的穗深城際鐵路於今日（15日）正式開通運營，成為溝通廣州、東莞、深圳三市的快速軌道交通通道，由廣州（新塘南站）到深圳機場最快僅53分鐘。

廣州至深圳的穗深城際鐵路於今日（15日）正式開通運營，成為溝通廣州、東莞、深圳三市的快速軌道交通通道。（《南方都市報》）

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穗深城際鐵路正線全長近74公里，設計時速140公里/小時。全線共設15個站，包括新塘南站、中堂站、望牛墩站、東莞西站、洪梅站、東莞港站、厚街站、虎門北站、虎門東站、長安西站、長安站、沙井西站、福海西站、深圳機場北站、深圳機場。

穗深城際鐵路在位於廣州的新塘南站經既有廣深城際鐵路接入廣州東站，大大減少了乘客往返穗、莞、深三地的所需時間：從廣州市內交通樞紐廣州東站到深圳機場站，最快僅需1小時11分鐘；從新塘南站到東莞西站，最快僅需11分鐘；從新塘南站到深圳機場站：最快僅需53分鐘。

廣州至深圳的穗深城際鐵路於今日（15日）正式開通運營。（金羊網）

內媒報道指，穗深城際鐵路只售無座票，不對號入座。這意味著乘客買票上車，有座位就能坐下，減少了許多不必要的麻煩。穗深城際採用CRH6A型動車組，這款列車專為短途城際鐵路設計，因此列車沒有設置一等座，而每個站只停1-2分鐘。15日共有15趟列車，最早班次為C6701，廣州東站始發07：16、終點為深圳機場站08：56，用時1小時40分鐘，全程票價為81元人民幣。

目前線路運行時間根據具體情況來定停點站，最快時間全程只停三個，僅需1小時11分鐘。全線站站停，15個車站用時2個小時。開通運營初期，穗深城際鐵路每日最多開行37趟動車組列車，其中廣州東站往返深圳機場站33趟，新塘南站往返深圳機場站4趟。日常開行33趟，其中廣州東站往返深圳機場站29趟，新塘南站往返深圳機場站4趟。此外，穗深城際鐵路二期工程線路將從深圳機場延長至前海片區，遠期預留東延條件。

（綜合報道）