內地公布新修訂新聞工作者職業道德準則　強調用習思想武裝頭腦

據新華社今天（15日）消息，新修訂的《中國新聞工作者職業道德準則》15日公布，其中提出，新聞工作者要堅持用「習近平新時代中國特色社會主義思想」武裝頭腦，堅持新聞真實性原則，着重講好中國故事等。

準則強調，新聞工作者要用「習思想」武裝頭腦。（資料圖片）

上述準則提出，新聞工作者要堅持用「習近平新時代中國特色社會主義思想」武裝頭腦，增強「四個意識」，堅定「四個自信」，做到「兩個維護」，牢記「黨的新聞輿論工作職責使命」，自覺遵守國家法律法規，恪守新聞職業道德，自覺承擔社會責任，做「政治堅定、引領時代、業務精湛、作風優良、黨和人民信賴」的新聞工作者。

準則還提出，堅持以人民為中心的工作導向，加強和改進輿論監督，激濁揚清、針砭時弊，堅持科學監督、準確監督、依法監督、建設性監督。堅持新聞真實性原則，努力到一線、到現場採訪核實，報道做到真實、準確、全面、客觀。堅持網上網下「一個標準、一把尺子、一條底線」。

準則強調，強化互聯網思維，增強法治觀念，遵守憲法和法律法規，切實維護國家政治安全、文化安全和社會穩定；遵守中共新聞工作紀律，遵守新聞採訪規範，尊重和保護新聞媒體作品版權。要努力培養世界眼光和國際視野，生動詮釋中國道路、中國理論、中國制度、中國文化，着重講好中國的故事、中國共產黨的故事、中國特色社會主義的故事、中國人民的故事，讓世界更好地讀懂中國。

內地日前啟動換發第5代《新聞記者證》，要求從嚴掌握發放範圍。（合成圖／香港01）

據悉，1991年1月，中華全國新聞工作者協會第四屆理事會第一次全體會議通過《中國新聞工作者職業道德準則》，後歷經1994年4月、1997年1月、2009年11月三次修訂。此次為第四次修訂，於11月7日經中華全國新聞工作者協會第九屆全國理事會第五次常務理事會審議通過。

中共中央宣傳部傳媒監管局今年8月23日發出「關於在『學習強國』學習平台創建和認證新聞採編學習組織的通知」，其中對新聞機構申領新版新聞記者證作出具體要求。根據通知，申領者須通過「學習強國」手機App的培訓考試，內容包括「習近平新時代中國特色社會主義思想」、「習近平總書記關於宣傳思想工作的重要講話」、馬克思主義新聞觀、新聞倫理與政策法規以及新聞採編業務。

（綜合報道）