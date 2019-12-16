中航飛機副總經理李守澤去世　生前負責研發中國最先進預警機

中國軍工企業「中航飛機」12月10日發佈公告稱，中航飛機副總經理李守澤於12月6日不幸去世，時年58歲。

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中航飛機管理層簡歷顯示，李守澤畢業於西北工業大學，歷任西安飛機設計研究所環控救生研究室主任，科技處副處長，總師辦副總設計師，所長助理，副所長。後調任航空工業第一飛機設計研究院副院長，總法律顧問；中航航空電子有限公司副總經理；航空工業第一飛機設計研究院院長、黨委副書記；中航飛機股份有限公司研發中心總經理兼黨委副書記。

去世前，李守澤是中航飛機公司董事、副總經理，航空工業西飛黨委委員、董事、副總經理。值得注意的是，他還是中國最先進空中預警機空警-2000的總負責人。根據報道，空警-2000是一款基於伊爾-76運輸搭載有源電子掃描陣列雷達的預警機。

空警-2000的機身上方的圓盤形雷達罩裝有三塊固定的有源電子掃描陣列，有效探測距離達470公里，機首下方還載有對地搜索的多普勒雷達，這使得空警-2000成為目前世界為數不多的同時具備對空對地搜索能力的預警機。

料因遭遇意外而亡

官方報道指，李守澤還與殲轟-7系列戰鬥轟炸機、小鷹-500飛機、運-20戰略運輸機的研製有關。此前曾獲得過中國「五一勞動獎章」、中國航空工業創建60周年「航空報國傑出貢獻獎」「中航工業風雲人物」等榮譽。

對於李守澤的去世，官方未說明具體原因，僅「不幸去世」指代，這意味着李守澤很可能遭遇意外而死亡。