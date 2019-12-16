傳棄用華為設備建設5G　挪威電信否認：仍將繼續參與但非核心網絡

近日，挪威電信（Telenor）宣布選擇瑞典的愛立信（Ericsson）為5G的主要技術供應商，外傳棄用中國科技公司華為設備，挪威電信則表示，華為仍將和愛立信共同參與在挪威的5G建設，但並非核心網絡。

華為是全球5G領域開發的引導者之一。（VCG）

據英國路透社消息，挪威電信負責通訊業務的副總裁柯努德森（Hanne Knudsen）表示，公司與華為在4G領域的合作已逾10年，在公司的基礎設施現代化過程，華為仍將繼續參與其中。

柯努德森指出，挪威電信選擇愛立信建設5G無線電接入網絡（RAN），但也會與華為繼續合作，無論是在維護4G網絡，及在挪威部分地區升級至5G方面都是如此。

柯努德森直言，華為已提供RAN所需硬件，但不是核心網絡方面。華為也是挪威電信芬蘭子公司DNA的5G RAN供應商之一。

華為則表示，歡迎5G領域的競爭，期待繼續與挪威電信的合作。

據悉，RAN即無線電接入網（radio access network），指的是將智能手機與移動網絡相連的無線電與天線，新網絡成本的大部分都源自RAN。不過它並非核心部分。

目前，挪威電信正在使用芬蘭公司諾基亞（Nokia）與瑞典愛立信的技術，建設核心網絡。值得注意的是，挪威電信總裁弗伯格（Petter-Boerre Furberg）於12月13日表示，在未來4至5年升級改造期間，挪威將逐步淘汰現有的華為網絡設備。