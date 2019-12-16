【有片】駐港部隊武裝直升機特技演練曝光　微博網民直呼又酷又炫

S形機動、螺旋升降、單機芭蕾……12月15日，一段展現解放軍駐港部隊武裝直升機特技飛行的短片登上微博熱搜，不少網民直呼「又酷又炫」「太帥了」，還有網民誇讚「剪輯好棒，配樂好燃」，更有抱怨稱「1分多鐘太短了，根本不夠看」。， 面對網民熱烈反響，駐港部隊微博帳號表示「還有更厲害的哦」。有解讀稱，這代表官方日後還會陸續發布更多解放軍駐港部隊日常演練的動態。

據悉，影片中的武裝直升機，亦被稱為「坦克開罐器」「樹梢殺手」，具有反應靈活、機動性好、隱蔽性強、機載武器殺傷力大等特點，是運輸、空中打擊、偵查的多面手。

在當天的飛行中，駐港部隊武裝直升機展示了5種特技：

「編隊通場」：由多架直升機組成戰術編隊，以低高度、大速度通場的方式，難點在於間距小，直升機氣流互相影響較大，對直升機保持穩定飛行狀態比較困難。

「S形機動」：飛行員操縱直升機以相對固定的速度和高度沿預定航線，連貫地進行左右各45度的大坡度向前機動，形成「S」形航線。這種飛行動作配合爬升或減速，可使地面對空火力瞄準變得困難，避免被敵地面炮火擊中。

「螺旋升降」：直升機以60度每秒的旋轉角速度繞機體立軸旋轉上升，到約100米高度時再沿原軌迹螺旋下降。快速螺旋升降對直升機戰場偵察很有實戰意義。

「單機芭蕾」：又稱繞點懸停迴轉，是由一架直升機先進行左右鐘擺，然後進行繞點轉彎等動作，要求飛行員對直升機的狀態和運動軌迹具有很精準的判斷。

「萊維斯曼」：亦稱「躍升倒轉」，是通過直升機高速前進，然後突然以大仰角80度至90度的拉起，待飛行速度逐漸降低到每小時100公里後，在2秒至3秒的時間內，完成繞機體縱軸180度的機頭調轉，順勢進入俯衝狀態再次進行對地攻擊。這種戰術主要是在敵方地面火力下，快速實施由脱離轉入再次進攻，減小敵方攻擊時間，形成巨大的「泰山壓頂」態勢，對敵形成巨大心理壓力。

（綜合報道）