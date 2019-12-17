傳收購烏克蘭發動機巨頭獲准　中企信威科技發聲明澄清

俄羅斯衛星通訊社周日（15日）報道稱，美國曾多次阻撓的中企收購烏克蘭航空發動機巨頭馬達西奇公司（Motor Sich）一案，日前仍獲得烏克蘭反壟斷部門批准。 不過，北京信威科技集團股份有限公司今天（17日）發布澄清公告，表示經公司核查，截至目前，反壟斷申請尚在烏克蘭反壟斷委員會審核過程中，尚未取得最終核准，近期媒體報道所稱烏克蘭反壟斷部門已批准中資對馬達西奇公司的收購不屬實。

據介紹，馬達西奇是一個生產歷史悠久、技術水平優秀的航空發動機生產企業。（微博@霹靂火軍事）

上述公告指出：「由於公司審計報告中無法表示意見所涉及事項尚未解決，本次重組交易對象及標的資產股份被凍結，後續工作亦存在一定不確定性，後續不排除終止或變更的可能性。」

而據烏克蘭國家通訊社周日（15日）報道，馬達西奇公司總裁博古斯拉耶夫（Vyacheslav A. Boguslayev）當天表示，已將公司股份出售給中國企業。中國企業承諾，將在2年內對其投資2.5億美元。報道引述消息稱，中企取得的馬達西奇股份超50%。

烏克蘭國防工業集團主席埃瓦拉斯·阿布羅馬維丘斯（Айварас Абромавічус）同樣確認這一消息，他表示中國投資者已收購馬達西奇的股份，不過目前交易仍在反壟斷委員會審核中。

白宮認為，收購馬達西奇公司將為中國提供重要的國防技術。（AP）

美國《華爾街日報》上月報道，總統特朗普的非正式顧問、私人安全承包商普林斯（Erik Prince）正在討論收購馬達西奇公司。

報道稱，特朗普政府曾與普林斯及另一名潛在買家接觸，普林斯對收購馬達西奇表現出了興趣。9月下旬，美國大使館和五角大樓的官員曾訪問該公司的工廠。就在一個月後的10月24日至27日，普林斯也參觀了馬達西奇，並「對高水平的技術印象深刻」。

同時，美國政府也在為馬達西奇尋找其他買家。10月3日，白宮官員在會議中討論了阻止中國收購該公司一事的重要性。

不過，馬達西奇方面沒有對報道做出回應，烏克蘭政府官員則以國家安全為由拒絕置評。普林斯的發言人則表示，他正在考慮「投資烏克蘭」，並表示普林斯的商業行為「不受任何政府左右」。

馬達西奇是烏克蘭唯一的航空發動機工廠，2016年併入該國國防工業集團。據報該公司是前蘇聯的重要國防企業，主要經營軍用飛機，巡航導彈和直升機的發動機，曾為世界上最大的運輸機An-225設計引擎。

（綜合報道）