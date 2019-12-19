百度首款自研AI晶片「崑崙」明年初將量產　由三星代工

百度和三星日前宣佈，百度首款用於雲計算和邊緣計算的昆侖AI晶片已經完成研發，將於明年初量產。

據稱，「崑崙」芯在雲邊緣和AI神經處理器架構的基礎上，藉由三星14納米處理技術及其封裝解決方案生產。

2018年7月4日，百度AI開發者大會上，「崑崙」首次面世，包含訓練晶片「崑崙818-300」、推理晶片「崑崙818-100」。

百度創始人李彥宏稱，這款晶片由百度自主研發，未來將運用在智能汽車、語音圖像等領域。

官方數據顯示，「崑崙」經歷過20多次迭代，目前是業內設計算力最高的AI晶片，可以在100+瓦特功耗下提供260Tflops性能，可高效地同時滿足訓練和推斷的需求，除了常用深度學習算法等雲端需求，還能適配諸如自然語言處理，大規模語音識別，自動駕駛，大規模推薦等具體終端場景的計算需求。

對於此次晶片合作，百度架構師歐陽健表示，「崑崙」不僅需要高水平的可靠性和性能，而且還需要半導體行業最先進的技術。「得益於三星的技術和代工服務，我們能夠實現提供用戶AI體驗的目標」。

三星電子代工行銷副總裁Ryan Lee稱，「崑崙」是三星鑄造的重要里程碑，很高興能夠使用14納米制程技術為百度提供代工服務。因為三星正在通過開發和批量生產AI晶片，將業務領域從移動擴展到數據中心。「我們將為該晶片提供從設計支持到製造技術等全面解決方案。」