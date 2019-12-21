【國企改革主導者】國資委原主任李榮融離世　曾視朱鎔基為榜樣

曾主導中國國有企業全面改革的國資委首任掌門人李榮融於12月21日上午在北京因病去世，時年75歲。

生於1945年的李榮融是江蘇人，長期深耕經貿系統，2001年被任命為國家經濟貿易委員會主任，2003年獲任新成立的國有企業監督機構——國有資產監督管理委員會（國資會）首任主任，在位7年時間，直至2010年退休。李榮融還是中共第十六屆、十七屆中央委員。

李榮融曾執掌國資委7年，主導國企改革。（招商局集團官網）

儘管中共高層早在1993年就已提出國企改革方向是建立現代企業制度，但其後的10年中，國企改革舉步維艱，「能改、好改的問題基本解決，剩下的都是難啃的骨頭」，直至李榮融任職國資委前後，國企改革才迎來變局。

根據官方說法，在李榮融任職期間，央企總數從2003年的196家，縮減為2010年的123家，資產總規模由7萬億元（人民幣．下同）增加到21萬億，累計繳税5.4萬億。

中共曾在設立建立現代企業制度的目標時強調要「產權清晰、權責明確、政企分開、管理科學」，但李榮融曾在多個公開場合中根據自己的經驗談到，建立現代企業制度，就必須把政企分開放在第一位，其次是解決企業治理結構問題。

對於李榮融的國有企業改革，內地輿論場中曾充斥「壟斷」、「國進民退」、「大而不強」的批評。對此，李榮融曾回應指，「國進民退」是偽命題，而「央企背了壟斷的黑鍋，因為央企的問題不在壟斷上，而是在產業集中度太低上」。

李榮融曾表示，從經濟全球化發展的趨勢來看，企業面臨的競爭早已突破一個國家的範圍成為國際競爭，必須從全球競爭的角度來看待和分析壟斷問題，「要更加重視從維護國家利益出發反壟斷。維護國家利益就要維護本國大企業利益。」

在2010年卸任後，李榮融曾自我評價道，「自己是一個忠臣，忠於黨、忠於國家、忠於事業，為黨、為國家、為事業無怨無悔。」

李榮融於1992年上調北京任職國務院生產辦時，該機構主任、黨組書記正是時任國務院副總理朱鎔基。李榮融曾稱，「朱鎔基赤膽忠心、浩然正氣，把堅定的勇氣和嚴謹的工作完美結合，給我留下深刻的印象，也是我學習的榜樣。」