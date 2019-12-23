蓬佩奧稱中俄否決聯合國敘利亞草案「雙手沾血」　外交部：偽善

針對美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）12月21日指責中俄兩國阻止敘利亞平民獲得國際援助是「雙手沾滿鮮血的行為」一事，北京駁斥美方的「關心是偽善的」。

中俄否決聯合國安理會12月20日的敘利亞人道救援決議案，引美方不滿。（VCG）

中國外交部發言人耿爽在12月23日的例行記者會上稱，中國常駐聯合國代表張軍大使已在安理會解釋性發言中全面闡述了中方立場，12月21日他也已就此作出了回應。

耿爽表示，跨境人道救援機制是在特定形勢下采取的特殊救援方式，應充分尊重敘利亞主權、獨立、統一和領土完整，充分尊重敘利亞政府意見，並結合地面形勢發展進行評估和調整。中國根據事情本身的是非曲直，並從敘利亞人民根本利益出發，決定自身投票立場。中方堅決拒絕美方對中國投票立場的無端指責。

耿爽指出，如果美方真正關心敘利亞人民和敘人道局勢，為什麼不對俄羅斯決議草案投贊成票？他們完全有機會踐行對敘利亞人民的承諾。「這也再次說明，他們的關心是偽善的，所奉行的是典型的雙重標準，是將人道問題政治化的具體體現。」

此外耿爽還指出，有些國家的錯誤行動導致了敘利亞人民的苦難，這些國家才應該認真反思自身言行。