中證監原主席肖鋼：智能金融已成金融業核心競爭力

中國金融四十人論壇（CF40）資深研究員、中國證監會原主席肖鋼周日（22日）表示，智能金融是指人工智能技術與金融業深度融合的新業態，人工智能技術為未來金融業發展提供無限可能。

據中國證券網報道，《2019中國智能金融發展報告》22日在第三屆金家嶺財富管理論壇上發布。肖鋼介紹報告時稱，智能金融是用機械替代和超越人類部份經營管理經驗與能力的金融模式變革，是金融科技發展的高級形態，是在數字化基礎上的升級與轉型，代表着未來發展趨勢，已成為金融業的核心競爭力。

肖鋼認為，人工智能技術為未來金融業發展提供無限可能。（資料圖片）

肖鋼說，之所以把智能金融從金融科技中單列出來編制專門的發展報告，一方面原因是，發展人工智能技術已成為中國的一項重要戰略，當前各國在新一代人工智能技術已展開激烈競爭。另一方面，人工智能技術為未來金融業發展提供無限可能，促進現有金融科技應用的進化與升級。

報告就中國發展智能金融提出3方面共11條建議。其中，在智能金融監管方面建議如下：

第一，加強法律法規建設。出台智能金融私隱保護、數據安全、責任主體認定、投資者保護以及道德倫理方面的規範性文件，條件成熟時逐步上升至法律法規； 第二，創新監管模式。在監管機構內部可設立專門的部門，建立智能金融監管長效機制。運用監管沙盒等機制有效管理金融創新風險； 第三，大力發展監管科技。構建智能金融事前、事中、事後全鏈條監管模式，開展智能金融風險評級； 第四，加強消費者保護。強化金融機構「賣者有責」義務，強化經營者的舉證責任。構建知情權、更正權、使用權等個人資料權體系，規範智能金融經營者獲取數據的途徑和方式等。

（中國證券網）