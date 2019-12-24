李克強：望確保明年正式簽署RCEP　推動中日韓自貿區談判取得進展

國務院總理李克強今日（24日）上午在四川成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席第七屆中日韓工商峰會並致辭。他表示，中日韓三方應當確保明年正式簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），並推動中日韓自貿區談判取得進展。

國務院總理李克強今日（24日）上午在四川成都與韓國總統文在寅、日本首相安倍晉三共同出席第七屆中日韓工商峰會並致辭。（中國政府網）

李克強表示，當前國際形勢正在發生復雜深刻變化，中日韓應當發揚20年前合作應對亞洲金融危機的精神，同舟共濟，凝聚共識，團結協作，面向未來，進一步鞏固政治互信，拓展務實合作，共同應對挑戰。

李克強指出，三方要共同努力提升區域經濟一體化水平。中日韓是區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）談判的堅定支持者，應當落實上個月「曼谷共識」，確保明年正式簽署協議。三方應推動中日韓自貿區談判盡快取得實質性進展，堅定維護多邊主義和自由貿易。

李克強強調，中國正推進金融領域開放，提前取消證券、期貨、基金、壽險外資股比限制。這既有利於三國應對老齡化、衛生健康、金融穩定等領域的共同挑戰，也有助於更好實現共同發展。同時致力於打造市場化、法治化、國際化的營商環境，對各類所有制企業一視同仁、平等對待，對侵犯知識產權的行為嚴厲打擊。願同韓日發揮互補優勢，繼續按照市場化原則擴大合作。