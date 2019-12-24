【深圳車禍】肇事男司機癲癇發作失控撞死3人　法院判囚13年

深圳南山區今年5月16日晚發生致命車禍，司機劉正楠證實當時癲癇病發作致車輛失控，逆線撞向途人，最終導致3人死亡，8人受傷。約4個月後，深圳檢察院以涉嫌以危險方法危害公共安全罪，對肇事司機提起公訴。 至本周一（23日），深圳市中級人民法院通報稱，該院一審判處被告人劉正楠有期徒刑13年，並賠償其中一名張姓被害人物質損失21萬餘元人民幣。

事故現場照片。（微博）

通報稱，經審理查明，劉正楠於2017年留學期間取得美國駕駛執照，回國後換領國內駕駛證，2018年6月起多次發病，並曾因病引發交通意外，同年12月，被確診患有癲癇。

2019年5月16日，劉正楠駕車時再次發病，車輛失控衝撞行人、車輛，造成3人死亡、1人重傷、5人輕傷、2人輕微傷及車輛、市政交通設施受損的嚴重後果。

法院認為，劉正楠明知患有癲癇，不僅未申請注銷駕駛證，並在已發生過交通意外的情況下，仍多次違反規定駕駛機動車，造成嚴重後果，其行為已構成以危險方法危害公共安全罪。

鑒於被告人犯罪是因身體疾病引發，屬間接故意，且具有自首、認罪悔罪、積極賠償被害人損失、取得除張某外被害人或被害人近親屬的諒解等從寬量刑情節，同時根據附帶民事訴訟原告人張某的請求，遂作出上述判決。

（澎湃新聞）