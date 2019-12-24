【國產CPU】龍芯3A4000正式發布：28nm工藝　四核心最高可達2GHz

國產處理器（CPU）製造商「龍芯中科」今日（24日）在國家會議中心召開龍芯中科2019產品發布暨用戶大會，正式發布新一代CPU「龍芯3A4000」及「龍芯3B4000」。

「龍芯3A4000」是龍芯3系列CPU的最新型號。（龍芯中科）

據介紹，作為龍芯3系列CPU的最新型號，龍芯3A4000依然採用 28nm 工藝、FCBGA-1211封裝，性能較上代的3A3000性能提升一倍，並在其基礎上進行大改進，架構升級為 GS464V，搭配的晶片組也升級到龍芯7A2000。

時脈方面，四核心設計的龍芯3A4000處理器提升至1.8GHz至2.0GHz，記憶體升級提供 DDR4接口，同時支援動態調頻調壓，可以大幅度延長手提電腦的續航時間。

在自主性上，龍芯3A4000、3B4000中所有的定制模組，包括多端口寄存器堆、鎖相環、DDR4PHY、高速 I/O 接口 PHY 等版圖均自主研發。版圖均為自主研發。官方表示，除流片廠家提供的基本設計環境，龍芯 3A4000、3B400 沒有使用任何第三方IP。

龍芯中科總裁：性能媲美AMD同一工藝產品

龍芯中科總裁胡偉武介稱，3A4000通用處理性能與AMD公司28nm工藝最後產品「挖掘機」處理器相當。在此基礎上，龍芯公司將於明後年推出使用12nm工藝的四核3A5000和16核3C5000，其主頻將提高到2.5GHz以上，通過處理性能將達到當時AMD的水平，標誌著龍芯經過20年的努力，通用處理性能達到產品級的世界先進水平。

龍芯中科副總裁張戈介紹，龍芯在政企、安全、金融、能源等應用場景均有廣泛應用，2019年龍芯芯片出貨量已達到50萬顆以上，在國產化應用市場份額領先。