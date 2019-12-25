【中美關係】美前亞太助卿：「脱鈎」是兩國需要解決的最緊迫問題

美中兩國就首階段貿易協議達成一致，引發輿論熱潮。美國前亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）於近日接受採訪談論當下美中關係。她表示，「脱鈎」是兩國需要解決的最緊迫問題，希望美中可以開始著手制定一些規則，並達成共識以避免出現科技脫鉤。

官媒《環球時報》12月25日報道，董雲裳長期涉足美中關係等外交事務，被認為是華盛頓圈的「中國通」。她認為，即將完成的第一階段經貿協議是雙方邁出的出色的第一步。「我們需要簽署這一協議，以使雙方進入一種更有成效、更具建設性的模式。之後，兩國將視情況決定是否繼續進行第二階段磋商。」

美國前亞太事務助理國務卿董雲裳（Susan Thornton）。（網絡圖片）

她指出，美中之間的貿易體量大，關係複雜，雙方可能會不斷地就貿易摩擦進行對話並試圖達成新協議，這對美中關係而言不是一件壞事。

談及美國總統特朗普（Donald Trump），董雲裳稱，特朗普對美中關係的態度集中在兩個大問題上。首先，他最大的關注點就是美中貿易關係以及美國與許多其他國家的貿易往來。

特朗普關注的另一個問題是試圖就朝鮮無核化達成協議。「他非常希望在這方面與中國合作。在無核化問題上，美國有挫敗感，中國也可能有過。」董雲裳說。

美中貿易戰持續一年多時間裏，有關美中科技「脱鈎」的話題頻頻引發爭論。對此，董雲裳認為，「脱鈎」可能是美中兩國需要解決的最緊迫問題，該問題牽扯到很多國家。公眾對科技的信任非常重要，科技生態系統通過彼此之間的關聯獲得發展，這也非常重要。在科技領域，各自獨立發展並不可取。

她表示，希望美中可以開始着手製定一些規則，並達成共識以避免出現科技「脱鈎」。這符合所有人的利益。