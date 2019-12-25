報告曝光「渦扇-15」最新進展不容樂觀　恐拖「殲-20」後腿

儘管中共少將金一南再次以「歎為觀止」讚賞殲-20戰機，但一則企業公告暴露出這款戰機至少在未來5年內都無法使用渦扇-15先大推力進發動機。

綜合媒體25日報道，中國軍工企業成飛正在黃田壩的工廠批量生產殲-20戰機。對於該工廠內部情況，外界知之甚少。中共少將金一南在19日刊文稱，他在參觀過前述工廠後，發出「歎為觀止」聲音。

他稱，在看到成飛的殲-20設計廠車間後，感到非常吃驚，強調殲-20令其歎為觀止，且不論電傳操縱、屏顯系統、電子系統，單論外表工藝，從鉚釘到座艙蓋，其工藝十分精細。金一南還比喻，如今看這款隱身戰機，就像從綠皮車到高鐵的跨時代的感覺，簡直難以現象。同樣，殲-20的隱身技術也令人「歎為觀止」。

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誠然，殲-20受到中國空軍的高度稱讚，以及民眾的追捧。但是，有關殲-20的動力系統一直外界詬病的話題之一。儘管近期被發現安裝渦扇-10改進型發動機，但渦扇-15何時裝機仍沒有時間表。

惟內地網上近期流傳的一則有關河北鋼研德凱科技有限公司的報告，卻意外地曝光渦扇-15的進展。該公司主要為航空航天、雷達通信領域提供高端鋁合金、鎂合金及鈦合金輕質金屬材料精確成型構件。

在報告中，這家公司寫道「國家**-15型號發動機是重點中的重點，未來預計每年需要5台份發動機，同一類別的**-19型號也是如此，15型號的鈦合金鑄件單台190萬元（人民幣．下同），19型號為120萬元」。

報告配發的圖表顯示，「**-15」產量的正常和保守預估從2020年至2026年6年中每年的數目分別為5台、3台，「**-19」的產量同樣分別為5台、3台。 結合報告上下來看，「**-15」即是外界非常關注的為殲-20配套的渦扇-15大推力渦扇發動機，「**-19」則是為殲-31配套的渦扇-19中型渦扇發動機。

觀察人士指，從報告看，渦扇-15與渦扇-19均受國家重視，進度也較為一致。但報告也暗示，最遲到2026年，這兩型發動機仍處於研製中，批量生產更是沒有時間表。

這意味着，從上述進度看，殲-20和殲-31都在近5年內無法獲得高性能發動機，因而只能使用現有的大中型渦扇發動機，譬如渦扇-10改進型和渦扇-13。

有說法指，渦扇-15可能在服役時最大推力達到18噸，但相較之下就落後於美國很多。今年10月根據美媒報道，美國軍工企業準備把現有的F135發動機進行升級，將推力從19.5噸提升至21.4噸。而到2026年，美國將擁有何種高性能發動機，則不敢想象。