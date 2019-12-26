中俄研製CR929客機或實現由單人駕駛　被指將在世界上無競爭者

中俄聯合研製的大飛機CR929在12月中旬完成一項關鍵測試後，再有新消息爆出。

據俄新社12月25日報道，俄羅斯蘇霍伊民用飛機公司科研處處長、空氣動力學副總設計師多洛托夫斯基在接受《視野》雜誌採訪時稱，俄中未來的遠程寬體客機CR929可能由單個飛行員駕駛。

這位設計師透露，「我們正在積極研究單個飛行員駕駛艙的概念，這已不是秘密。我們還在研究『飛行員就是領航員』的概念，當飛機在完全自動模式執行飛行任務的情況下，飛行員僅負責最為艱鉅的任務，即制訂飛行計劃。我們正在向這一方向轉換。2030年前完成是現實的。現在，我們的大趨勢是實現控制過程自動化。」

他進一步指，目前CR929客機設計由兩名飛行員駕駛，但設計中還有備用方案。他表示，當然飛機外部仍將保持以前的樣子。而駕駛艙所顯示的信息將發生重大改變。長遠來看，駕駛艙的控制桿也將消失，但不會立即消失。一段時間內應該保留手動校正飛行的手段。

對此，業內人士表示，如果CR929實現使用單個飛行員目標的話，那麼它將在世界上沒有競爭者。

擁有俄羅斯功勛飛行員稱號的斯米爾諾夫表示，這意味着，俄國和中國的開發商將製造出一種極具吸引力的商用飛機，而該飛機根本不會有任何競爭對手。目前，幾乎所有航空公司都對減少機組人員的數量感興趣，這在經濟上是非常有利的。

不過，他同時指出，這也有一定的風險。CR929的研製方必須考慮到所有可能的風險，並在最終生產由單個飛行員駕駛的客機之前進行大量測試。

2017年9月29日，中俄聯合研製的遠程寬體客機在上海被正式命名為CR929。

據悉，CR929將採用雙通道客艙佈局，CR929的航程為12,000千米，280座級。按照這一設計航程，可以滿足飛機從上海跨越太平洋，飛抵美國西海岸。CR929還將比同類機型具有更低的直接運營成本。

2018年12月27日，中國大飛機開發商「中國商飛」宣布，CR929寬體客機複合材料前機身全尺寸筒段實現總裝下線。2019年12月12日，CR929寬體客機對照模型系列風洞階段測試工作在莫斯科結束。

CR929寬體飛機項目俄方總設計師馬克西姆·利特維諾夫表示，「目前，我們在不同國家進行的一系列測試中收集到了數據，根據這些數據進行了結果對照。獲得的信息將使我們能夠更準確地預測飛機CR929在真實飛行中的氣動特性。」

中國商用飛機有限責任公司副總經理郭博智也曾在11月7日的第二屆中國國際進口博覽會IASC國際航空產業鏈領袖峰會上透露，目前CR929正在開展初步設計和系統供應商的選擇工作，力爭在2021年實現首架CR929開工製造。