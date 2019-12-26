解放軍吉布提基地新碼頭可停靠航母？國防部：有關設施按計劃推進

近日有傳媒報道，解放軍吉布提保障基地的新建碼頭接近完成，建成後可以停靠包括遼寧艦航母等大型戰艦。 針對上述相關報道，國防部新聞發言人吳謙周四（26日）回應稱，「有關設施正在按照計劃正常推進，該設施的建設是為了中方更好地履行在亞丁灣索馬里海域護航和人道主義救援任務，有利於中方為維護非洲和世界和平作出更大貢獻。」

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作為中國首個海外軍事保障基地，吉布提基地的動向向來是國際媒體的關注焦點。

2018年11月13日，美國國會參議院兩位議員聯合致函國務卿和國防部長，對中國可能控制吉布提一個重要港口表示擔憂。美參議員擔心，中國若接管吉布提一個主要集裝箱港口，將會讓北京得以阻礙美國和盟友在非洲之角的軍事行動，並威脅該地區國家的自由和獨立。

中國官方曾就此回應稱，該碼頭的建設是為進一步促進中吉兩軍友好合作，同時也為基地更好地履行職能，經中吉雙方協商，將建設必要的設施供雙方共同使用。解放軍駐吉布提保障基地的建設使用，是為了更好地履行在亞丁灣、索馬里海域護航以及開展人道主義救援等國際義務。

中國國防部也表示，中國軍隊將繼續常態化派遣艦艇編隊參與護航行動，積極發揮駐吉布提保障基地的功能作用，堅定履行國際責任和義務，為維護地區和平穩定、保障國際重要通道安全發揮更大作用。

中國在吉布提的諸多援助項目備受外界爭議。（VCG）

官媒《環球時報》曾引述中國海軍研究院研究員張軍社的話報道稱，美日對中國在吉布提建立的保障基地「過度關注」甚至「抹黑」，實際上是為美日擴大在該地區軍事存在和影響力做鋪墊。張軍社認為，日本在擴張軍力、增加軍費開支、發展進攻性武器裝備時都拿「中國威脅論」作為藉口。

張軍社表示，中國吉布提保障基地的建立是用來解決連續十年在亞丁灣執行反海盜護航任務艦艇編隊的後勤保障以及官兵休整問題。在中國之前，美日在吉布提就擁有軍事基地，按照美日的邏輯，美日軍事基地早就威脅到了該地區的安全。