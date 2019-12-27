【反貪腐】2020年元旦及農曆新年將至　中紀委要求從嚴查「四風」

2020年元旦將至，加上還有不別一個月就來臨的農曆新年，中紀委近日印發通知，要求從嚴精準查處「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義及奢靡之風）問題，持之以恒正風肅紀，營造風清氣正節日氛圍。

通知共分為三大部分，一是「壓實政治責任，加強協同聯動」，指2020年是全面建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，做好元旦農曆新年期間正風肅紀工作，對於以優良作風促進全面小康、維護好人民群眾切身利益至關重要。各級紀檢監察機關要通過調研、約談、提出建議等方式，推動各級黨組織及其「一把手」履行主體責任；加強同公安、財政、審計等部門的溝通協調，協同做好節日期間有關督導、檢查和考核等工作；加大對黨風政風監督、信訪、監督檢查等內設部門的統籌力度。

2020年元旦及農曆新年將至，中紀委印發通知，要求從嚴精準查處「四風」問題。（資料圖片）

第二部分是「強化監督執紀執法，從嚴精準查處『四風』問題」，要求把整治形式主義、官僚主義納入巡視巡察、監督檢查、審查調查等工作重點，對失職瀆職造成嚴重後果的要精準問責；嚴查享樂、奢靡問題，堅決防止反彈回潮；堅持實事求是、依規依紀依法，防止和糾正工作方式欠妥。

第三部分則是「堅持糾『四風』和樹新風並舉，增進黨員幹部自覺自律」，督促黨員幹部自查自糾、立行立改；督促有關部門和單位把解決問題同建章立制結合起來，與時俱進完善制度、強化約束；加強宣傳引導，發揮正反兩方面典型教育作用。

通知亦強調各級紀檢監察機關要按照要求，精心安排走訪慰問、幫扶救助等活動，切實解決幹部群眾實際困難，嚴格落實崗位責任制，加強節日期間安全和保密檢查。

（中紀委國家監委網站）