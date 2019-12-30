【逃犯條例】駐港部隊1周內連發重磅消息　向香港局勢釋放訊號

香港反修例運動持續至今已逾半年，解放軍近日在1周內連發兩條消息，顯示駐港部隊近來罕見連續演習，被指向香港局勢釋放訊號。

駐港部隊周日（29日）發布最新三軍聯合訓練影片，內容包括緊急出動、聯合兵力投送、聯合巡邏、軍兵種互為條件對抗等，以「全面檢驗駐港部隊履行防務能力」。據央視報道，駐港部隊的海軍056型護衛艦欽州艦副艦長指，此次演練持續時間長、投入兵力多、訓練內容更加貼近實戰。

演練的具體細節有，空軍直升機與海軍艦艇配合，完成落水人員的模擬搜救任務；海空配合模擬合圍「可疑船隻」，特戰小組登船進行控制；奪控碼頭演練。

相隔5天前，駐港部隊上周二（24日）發布影片，部隊海軍在南海進行實戰對抗訓練，並出動欽州艦。中國軍網稱，欽州艦設置多個演練科目，目的是為提高艦艇指揮員組織指揮和應急情況的處置能力，提高艦員個人能力，以及執行多樣化軍事任務的能力。

駐港部隊密集演練被指與時下局勢有關。自今年6月反修例風波以來，解放軍駐港部隊的動向一直受到關注。根據香港《基本法》第14條規定，中央政府負責香港防務，港府必要時可請求駐軍協助維持治安和救助災害；第18條規定，若香港出現自身不能控制的、危及國家統一或安全的動亂，全國人大常委會可作出香港進入緊急狀態的決定，中央政府可令全國性法律在香港實施。

7月26日，外交部發言人華春瑩在涉港問題上表示，香港回歸以來，駐港部隊已成為維護香港長期繁榮穩定的定海神針。

7月31日，解放軍建軍92周年招待會上，駐港部隊司令陳道祥提出「七個堅決」，稱駐軍「堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮」，「堅決貫徹香港基本法、駐軍法」，「堅決支持林鄭月娥行政長官帶領特區政府依法施政」，「堅決支持香港警方嚴正執法」，「堅決支持特區政府有關部門和司法機構依法懲治暴力犯罪分子」，「堅決支持愛國愛港人士捍衛香港法治的行動」，「堅決維護國家主權安全和香港繁榮穩定，與社會各界攜手開創香港更加美好的明天」。

11月28日，國防部發言人任國強就涉港問題表示，駐港部隊隨時聽從中共中央、中央軍委指揮，有決心、有信心、有能力履行好基本法和駐軍法賦予的職責使命，維護國家主權安全和發展利益，維護香港長期的繁榮穩定。

12月26日，國防部再度就涉港問題表示，駐香港部隊將繼續依據香港基本法和駐軍法規定履職盡責，維護國家主權、安全、發展利益，維護香港長期繁榮穩定。

而對於駐港部隊的實際作用，全國人大香港基本法委員會副主任譚惠珠曾說，「駐軍不是擺在軍營裏的稻草人，是全面準確貫徹『一國兩制』方針的重要力量。」

（綜合報道）