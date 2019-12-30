京張高鐵今開通　全球首次實現時速350公里自動駕駛

服務2022年北京冬季奧運的北京至張家口高速鐵路30日（周一）開通運營，首發列車為北京北至崇禮太子城的G8811次智能動車組。

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京張高鐵線路全長174公里，最高設計時速350公里，全線設北京北、清河、沙河、昌平、八達嶺長城、東花園北、懷來、下花園北、宣化北、張家口10座車站，連接起北京、延慶、張家口三個冬奧賽區。

京張高鐵開通運營初期，鐵路部門將安排開行動車組列車日常線36對、高峰線6對。張家口至北京最快運行時間將由目前的3小時7分壓縮至47分鐘，呼和浩特至北京最快運行時間將由目前的9小時15分壓縮至2小時9分鐘，大同至北京最快1小時42分鐘可到達。

最引人關注的是，京張高鐵開通後，智能型復興號動車組將在世界上首次實現時速350公里自動駕駛，行車、服務、運維等方面實現智能升級。作為復興號動車組的升級版，它在外型上更加突出流線型設計，車頭模擬鷹隼和旗魚，具有優越的動力性能，運行中可以再減少7%的空氣阻力。

京張高鐵智能列車還增加智能模塊，最大限度減少司機的勞動強度。列車實現司機按一個鈕就能實現到點自動發車，區間自動運行，到站自動停車、停車自動開門、車門和站台聯動。智能列車車身安裝有數千個傳感器，可隨時進行自體檢。此外，列車供電系統也首次採用輪軌式機器人巡檢，打破了以前人工檢測的侷限性。

此外，崇禮鐵路是京張高鐵的支線鐵路，規劃進一步延伸至內蒙古錫林浩特。該鐵路自京張高鐵下花園北站引出，至崇禮區太子城奧運村，設太子城站，線路全長53公里，設計時速250公里。

數據顯示，到2019年底，隨着13條新線陸續開通，中國高鐵里程將突破3.5萬公里，在全球高鐵里程中佔比超過三分之二。