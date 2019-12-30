華為子公司高層異動：法定代表人接任者身份神秘　孟晚舟退出董事

近日，中國通信巨頭華為全資子公司高管發生一系列變更，孟晚舟退出董事，其接任者身份神秘。

關於華為接班人的問題，任正非曾直言，不會是女兒孟晚舟。（AP）

綜合媒體12月30日報道，通過中國企業查詢平台「天眼查」數據顯示，26日，杭州華為企業通信技術有限公司發生一系列變更，孟晚舟退出董事，新增董事龐雲光。

此外，華為輪值董事長郭平卸任法定代表人、由田興普接任。

據瞭解，杭州華為企業通信技術有限公司成立於2008年7月，註冊資本1億元人民幣，公司經營範圍包括技術開發、技術服務，是華為投資控股有限公司的全資子公司。

其實，關於華為子公司高管的變動，在11月份也有發生。11月22日，北京華為數字技術有限公司發生工商變更，原副董事長任正非，原董事長孫亞芳，原董事徐文偉、郭平、胡厚崑、徐直軍等6大高管退出。此外，孫亞芳卸任法定代表人，由田興普接任。

華為全資持有 分擔兩大「吸金」板塊

資料顯示，北京華為數字技術有限公司正是華為技術有限公司的子公司，由華為100%持股。其主要負責的業務包括：通信產品的研發、銷售以及技術服務等。也就是說，它幾乎分擔了華為目前最「吸金」的運營商業務和消費者業務兩大板塊。

值得注意的是，在近期兩次變更的時候， 都會出現一個人，即田興普。但讓人意外的是，關於田興普的個人資料，至今無法檢索出來，甚至連其出生年月，也依然是個謎，這令外界更加好奇。

老一輩逐漸淡出視線

雖然無從知曉田興普的年齡，但一份數據顯示出了某個現象：2019年度北京市積分落戶人員名單公示，北京華為數字技術有限公司獲得積分落戶的人數最多，有217人，佔該批次總人數的3%，這些人的平均年齡僅為39歲。

至此，有評論指，人事「大換血」的意義已大部分明瞭，老一輩的管理者逐漸淡出視線，更多年輕血液正在注入。