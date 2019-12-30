蓬佩奧推特發涉疆涉藏言論　中國外交部：手伸得太長容易閃著腰

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）日前再次在新疆和西藏問題上譴責中國，對此，中國外交部表示，手伸得太長，容易閃着腰。

12月30日，中國外交部發言人耿爽主持例行記者會。有記者問道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）29日發推特稱，從西藏到新疆，中共的鎮壓運動並非為打擊恐怖主義，而是試圖消除本國公民的信仰和文化，「美國國務院同日也發佈了類似推文。中方對此有何回應？」

耿爽回應稱，美方的言論純屬是造謠污衊，不僅與事實完全不符，而且動機十分不純，中方對此表示堅決的反對。

隨後，耿爽描述了當前新疆經濟發展穩定和民生不斷改善的現狀。其中，他提及新疆伊斯蘭教清真寺有2.4萬多座，平均每530名穆斯林就擁有一座清真寺。對於西藏的信仰和文化，耿爽表示，藏文成為中國第一個具有國際標準的少數民族文字。西藏現有1,700多處各類宗教活動場所，住寺僧尼約4.6萬餘人，每年到拉薩朝佛的信教群眾達百萬人次。

耿爽稱，美方罔顧事實，一遍一遍地重複謊言，留給自己的是一次又一次的道德赤字、信譽赤字和形象赤字。中國新疆、西藏政治穩定、經濟發展、民族團結、社會和諧的事實，是對美方詆譭抹黑言論最有力的回擊。

耿爽還提到，看到美媒報道指，2019年美國發生41起死者達4人以上的大規模殺戮事件，其中33起為大規模槍擊事件，共造成211人死亡，創上世紀70年代以來的新高。2019年全年，美國與槍支有關的案件共造成了1.48萬人失去生命。校園槍殺案和公共場所槍殺案等大規模暴力事件的頻繁發生，使得美國普通民眾長期生活在對槍支暴力的恐懼當中。

耿爽直言，中方奉勸美方還是要管好自己的事情，把注意力放在解決自己長期存在的頑症和痼疾之上，至少確保本國人民享有「免於恐懼的自由」，而不是動輒就伸長手臂去干涉他國內政，「我提醒他們一句，手伸得太長了，容易閃著腰。」