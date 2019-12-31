全球2019年度航天發射數據　中國超美俄蟬聯榜首

2019年即將結束，有媒體對世界各國航天發射次數進行了統計，中國以34次航天發射蟬聯全球航天發射榜榜首位置。

中國長征五號遙三運載火箭於12月27日成功發射。（新華社）

中國官媒《環球時報》12月30日引用統計數據稱，2019年全球共進行了103次航天發射（其中包括失敗的發射），連續第二年實現發射次數破百。

在這103次發射中，中國佔大約1/3，達到34次，俄羅斯以25次位居第二，美國則以21次航天發射排名第三。

值得一提的是，中國長征五號遙三運載火箭於12月27日晚發射成功，引發國際社會廣泛關注。有專家稱，長征五號發射是中國本年度最重要的發射之一。這次發射驗證了長征五號的設計，極大提高了中國進入太空的能力。

美國《福布斯》雜誌稱，上世紀90年代，中國每年才發射一到兩枚火箭。此次發射成功對中國的長遠計劃尤為關鍵。

俄羅斯發現頻道網12月20日報道稱，目前中國在航天領域正在逐步趕超美俄，在某些方面已經處於領先地位。中國連續第二年保持了太空發射數量的世界紀錄：2018年進行了39次發射，超過美國的34次和俄羅斯的20次。

俄羅斯《莫斯科共青團員報》12月27日報道則指出，太空發射數量是一個很重要的指標。不幸的是，俄羅斯現在已經遠遠落後了。從2019年的結果來看，這種落後正在加劇。

此外，美國麻省理工科技評論網站也表示，在數字上，中國2019年的火箭發射次數已超過傳統的航天大國美俄。

不過，報道同時指出，在火箭任務成功率上，美國和俄羅斯在2019年保持了100%的成功率，而中國則有兩次火箭發射失利。

據報道，2019年，美國的航天發射數量不及中國多，一方面是因為主要航天發射之前進行得比較均衡，一些星座已經完成組建和更新，且大型衛星較多，在軌壽命也比較高。另外一個原因是其火箭的運載能力較強，可以通過較少次數的發射將更多的載荷送入軌道。例如，SpaceX公司「重型獵鷹」運載火箭近地軌道運載能力達到63.8噸，是目前各國現役火箭中運載能力最強的。

中國航天技術專家黃志澄表示，2020年美國航天發射次數或許有一定幅度增加。