江蘇官場人事密集變動　四市黨政「一把手」2天內調整

連日來，江蘇官場的密集人事變動引發外界關注。據統計，2天內，江蘇4個設區市的8位黨政「一把手」走上新崗位。

12月30日以及31日兩天，江蘇無錫市、常州市、南通市、淮安市，4個市先後宣布市委書記、市長候選人調整決定。 《北京青年報》旗下的微信公眾號「政知圈」31日報道稱，上述人事變動中，2人是外省跨省任職。而且，如果通過地方人大選舉，8人中將誕生江蘇13個設區市中最年輕的市長。

官場人事變動往往被外界視為觀察中共政治走向的窗口。（VCG）

據觀察，4名新任市委書記中，黃欽、徐惠民、蔡麗新都是原任市長接棒出任市委書記。蔡麗新是4人中唯一的女性，她1971年出生，目前是江蘇13個設區市中唯一的「70後」女市委書記，而且，擬與她「搭班子」的陳之常出生於1974年，兩人履新後，淮安將出現兩位「70後」主政的局面。

蔡麗新曾任蘇州市委常委、宣傳部部長，省網信辦（籌）主任兼省委宣傳部副部長，南京市委常委、宣傳部部長。2017年3月，蔡麗新前往淮安任職，出任淮安市委副書記、代市長。2018年1月，她去「代」轉正，出任市長。

無錫市委書記黃欽1962年出生，他2012年5月從蘇州副市長任上調往無錫任職，出任無錫市委常委、常務副市長。2018年2月，黃欽升任無錫市委副書記、代市長，2019年1月去「代」轉正，出任無錫市長。在這次出任無錫市委書記之前，黃欽在無錫工作了7年半。

徐惠民出生於1963年，早年長期在蘇州市任職。2018年4月，他從蘇州市委常委、蘇州工業園區黨工委書記任上調往南通，出任市委副書記、代市長。2019年1月，徐惠民出任南通市長。

4名市委書記中，常州市委書記齊家濱為跨省調任。此前，齊家濱任山東省日照市委書記。齊家濱出生於1967年，山東濟南人，此前一直在山東省內工作。他最早在濟南市任職，曾擔任濟南市政府副秘書長、市發改委主任。此後他調任青島，出任青島市委常委、嶗山區委書記。2016年9月，齊家濱前往日照任職，先後擔任代市長、市長、市委書記。

近期，愈來愈多的廳級官員跨省履新。（資料圖片）

近期，愈來愈多的廳級官員跨省履新。2019年3月，中共中央印發了修訂後的《黨政領導幹部選拔任用工作條例》，強調要實行黨政領導官員交流制度。

齊家濱跨省履新常州之前，12月24日，時任常州市長丁純跨省出任安徽銅陵市委書記。12月31日，無錫市委常委、江陰市委書記陳金虎調任常州，成為市長候選人。

在最新任命的4名市長候選人中也有跨省任職的官員。出生於1974年的北京市石景山區原區長陳之常跨省調任淮安市委副書記，提名為市長人選。陳之常此前一直在北京任職，曾擔任天安門地區管理委員會黨組成員、副主任，東城區委常委、副區長等。

「政知圈」報道稱，杜小剛如果正式出任市長，生於1976年的他將成為江蘇13個設區市中最年輕的市長。公開簡歷顯示，杜小剛是江蘇人，此前擔任崑山市委書記、崑山經濟技術開發區黨工委書記。

2014年8月，崑山經濟技術開發區一家金屬製品公司發生特大鋁粉塵爆炸事故，受此事件影響，時任崑山市委書記管愛國、時任市長路軍雙雙被免職、撤職。時任蘇州市副市長徐惠民、時任太倉市長杜小剛被派往崑山，分別接任崑山市委書記、市長。

除此之外，本次被提名為南通市長候選人的王暉是國企高管調任地方主官。王暉此前擔任江蘇國信集團黨委書記、董事長。