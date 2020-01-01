習近平《求是》發文：完善發展中國國家治理體系

2020年1月1日出版的今年第1期《求是》雜誌發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的文章《堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化》。

文章強調，堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化，是關係黨和國家事業興旺發達、國家長治久安、人民幸福安康的重大問題。文章說，全黨要把思想和行動統一到十九屆四中全會精神上來，把學習貫徹全會精神作為一項重要政治任務抓好抓實。

文章指出，要堅定中國特色社會主義制度自信。中國特色社會主義制度和國家治理體系具有深厚的歷史底蘊，具有多方面的顯著優勢，具有豐富的實踐成果。全黨要堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信。

文章強調，抓好全會精神貫徹落實，要抓好3件事：第一，毫不動搖堅持和鞏固中國特色社會主義制度，當的領導制度是根本領導制度，必須堅持黨的領導，自覺貫徹黨總攬全域、協調各方的根本要求；第二，與時俱進完善和發展中國特色社會主義制度和國家治理體系，必須突出堅持和完善支撐中國特色社會主義制度的根本制度、基本制度、重要制度，著力固根基、揚優勢、補短板、強弱項，構建系統完備、科學規範、運行有效的制度體系；第三，嚴格遵守和執行制度，制度的生命力在於執行，必須強化制度執行力，加強對制度執行的監督，確保制度時時生威、處處有效。