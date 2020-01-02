美籲中亞多國圍攻中國新疆政策　外交部：蠱惑和抹黑不會奏效

據報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）因伊拉克局勢將推遲訪問中亞等國。美方此前曾表示，將在同有關國家雙邊會談以及「C5+1」（中亞五國+美國）外長會期間談及新疆問題。 中國外交部表示，不管美方是否到訪，中國和中亞國家的世代友好和互利合作，蠱惑和抹黑不會奏效。

經過數十年的發展，新疆諸多生活條件都發生了重大改觀，圖為1980年的新疆一角。（Getty）

對此，中國外交部發言人耿爽在1月2日外交部例行記者會上回應：「我前天曾就美方宣布將在『C5+1』外長會晤期間討論涉疆問題表明了中方立場。今天我們再次強調，中國和中亞國家是友好鄰邦和戰略伙伴，雙方合作有堅實的基礎、豐富的內涵和廣闊的前景。中亞五國都是新疆的近鄰，比美國更了解新疆的真實情況，也更有發言權。」

耿爽表示，「日前，塔吉克斯坦外長在會見中國駐塔吉克斯坦大使時表示，恐怖主義和宗教極端化是國際社會的公敵，各國都應予以譴責和合作打擊，不能採取雙重標準。塔方支持中國政府的治疆政策，支持中方在新疆採取的去極端化舉措，支持新疆保持繁榮和穩定。中方對上述表態高度讚賞。」

耿爽強調，「我們堅信，中亞各國政府和人民發展對華睦鄰友好關係同中方共同打擊『三股勢力』的決心是堅定的。不管美方是否到訪，中國和中亞國家的世代友好和互利合作都在那裏，任何蠱惑和抹黑都不會奏效，任何離間和挑撥都不會得逞。」