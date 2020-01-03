衛星照曝中國20架重型運輸機同框　外媒指年內中國或裝備40架運20

美國科技媒體The Drive網站報道顯示，由衛星公司Planet Labs公布的12月28日西安中航西飛基地照可以看到，出現有20架運-20重型運輸機、大批「高新」系列特種飛機，以及轟-6系列轟炸機等。

報道指，中航西飛是中國主要的大型軍用飛機制造商，一直在為中國建造運輸機隊，使其在海外的地緣政治願望成為現實，同時也在提供最新的遠程轟炸機，以支持其新興的反介入軍事戰略。

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至於運-20的衛星照，The Drive網站強調，根據對數年內同一位置的衛星照進行對比，這是外界見過的該機型數量最多的一次照片。

文章指，在中國實現其雄心勃勃的海外戰略的問題上，運-20同樣重要甚至更為重要。能夠使用不依賴他國飛機在遠距離運送超大規模的貨物，使得中國有了高速的後勤保障，以支持在海外基地和軍事行動。

文章強調，運-20對中國的核心外交政策和國防戰略至關重要。不過，美媒也認識到運-20最大的不足在於其發動機。運-20目前使用的是俄製D-30KP-2渦扇發動機，但未來目標是安裝國產渦扇-20渦扇發動機，以使該飛機達到最大設計潛力。目前渦扇-20仍在飛行測試中，最快也可能要到2024年才能投產。

法國《東方鐘擺》網站曾猜測，2020年中國空軍將裝備40架運-20，這將使中國具備在幅員4500公里的國土範圍內投送約一個重裝師的能力。