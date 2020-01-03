【人事觀察】強化中共領導　省級統戰部長兼職政協再添新例

省級黨委統戰部部長兼任同級政協黨組副書記再添新例，河南統戰部長孫守剛兼省政協副書記。

孫守剛是中共十九大後第一波省級黨委常委跨省交流的官員之一。（VCG）

據《河南日報》消息，2020年1月2日，河南省政協主席、黨組書記劉偉主持召開省政協黨組理論學習中心組集體學習和省政協十二屆三十次主席會議。省委常委、省政協黨組副書記、統戰部部長孫守剛等參加會議。上述官方報道首次披露了河南省委常委、統戰部部長孫守剛已兼任該省政協黨組副書記一職。

現任河南省政協主席、黨組書記劉偉出生於1958年3月，現年62歲。他曾任安徽阜陽市委書記，2001年調任山東省委常委、組織部部長，2007年任山東省委副書記，2010年任山東省政協主席、黨組書記。在山東期間，他曾與孫守剛共事。2018年1月調任現職至今。

公開資料顯示，孫守剛是十八屆中央候補委員，是中國為數不多的「65後」省級黨委統戰部長之一，現年54歲（1965年8月生），山東利津人。孫守剛在山東共青團系統鍛鍊多年，曾任東營團市委書記、山東團省委副書記，2017年由山東省委常委、宣傳部長轉任河南省委常委、統戰部長至今。

據悉，中共現任省級黨委統戰部長均由省級黨委常委兼任，黑龍江、新疆、雲南統戰部長空缺。其中，有8省份黨委統戰部長還在各自省份政協、總工會或民宗委兼職。在此之前，據公開報道顯示，至少已有4省份的省委統戰部部長兼任省政協黨組副書記。

其中，甘肅省委常委、統戰部部長馬廷禮（回族），廣西壯族自治區黨委常委、統戰部部長徐紹川（滿族），湖北省委常委、省委統戰部部長爾肯江．吐拉洪（維吾爾族），3人都兼任省級政協黨組副書記；西藏自治區黨委常委、統戰部部長旦科（藏族），同時擔任區政協黨組副書記、副主席。