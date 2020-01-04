陝西原書記趙正永被開除黨籍立案調查　通報指是典型的「兩面人」

在落馬一年將近後，被指對中央陽奉陰違、違逆習近平指示的陝西省委原書記趙正雲，於2020年1月4日被宣布開除中共黨籍，取消其享受的待遇，同時進行立案審查調查。

中共反腐機構中紀委1月4日通報指，趙正永是典型的「兩面人」、「兩面派」，指其「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」。

中國官方用「可恥的政治兩面人、兩面派」給趙正永定性。（VCG）

通報還指趙正永大搞特權活動，培植個人勢力，搞團團夥夥，縱容親屬肆意插手幹部選拔任用工作；肆無忌憚聚錢斂財，收受禮品、禮金，濫權妄為，大搞權錢交易，在職務晉升、能源資源開發利用、企業經營、工程項目承攬等方面利用職務上的便利為他人謀利，並非法收受鉅額財物；道德敗壞，家風不正，對家人、親屬失管失教。

趙正永於2019年1月15日落馬，被查前他的職務是全國人大原內務司法委員會副主任委員。公開資料顯示，趙正永2001年6月開始陝西官場生涯，先後擔任陝西省委常委、省政法委書記、任陝西副省長、黨組副書記、出任陝西省委副書記、陝西代省長、省長。2012年12月18日，趙正永擔任陝西省委書記。直至2016年4月1日辭去陝西省十二屆人大常委會主任職務，趙正永在陝西省委任職將近十五年。

曾違逆習近平安排

趙正永落馬後，他在陝西任職的經歷也被起底，官方用「可恥的政治兩面人、兩面派」給其定性，可見他問題的嚴重性。2019年1月16日，陝西省委召開常委會會議強調，深刻認識趙正永的兩面性、欺騙性，堅決與其劃清界限。

陝西秦嶺別墅案，是趙正永對中南海陽奉陰違，違逆中共總書記習近平指示的典型。秦嶺違建別墅始於2002年，自那時起秦嶺不斷出現違規建設的別墅項目。習近平曾先後6次就「秦嶺違建」做出批示指示。直至2018年7月，秦嶺違建別墅整治才徹底拆除。

公開報道顯示，共查處秦嶺違建別墅1,194棟，而此前一直沿用的數據是202棟。據悉，202棟，就是趙正永當時確定上報中南海的數據。央視專題片《一抓到底正風紀》詳細披露了秦嶺違建別墅整治始末，時任陝西省委書記趙正永2014年在接到習近平的批示後，卻沒有在省委常委會上進行傳達學習，也沒有進行專題研究。

趙正永除了此事沒有按照習近平的指示去做，《財經》還披露趙在陝西插手人事，並以此獲利。報道稱，趙正永主政陝西期間，有42名任期不滿3年的市縣黨政正職被調整工作崗位。有的幹部「火箭」式提拔、「點卯」式工作，更有人畢業後10年經歷8個崗位，就提拔至副廳級。

秦嶺違建別墅揭開陝西的官場亂象。（VCG）

《財經》還引用知情人話稱，趙正永干預一些經濟發達區縣的人事，要想在這些區縣當「一把手」，「沒有3,000萬元（人民幣）想也別想」。

家族式腐敗 多人被查

據財新網報道，趙正永案呈現家族式腐敗，其妻子、女兒、弟弟和遠房親戚都涉案。趙正永的妻子孫建輝是趙氏家族貪腐的重要角色。趙正永早期仕途得益於其岳父及南下幹部圈的照顧，因此孫建輝在趙正永面前較為強勢，「在外強勢的趙正永有懼內的名聲」。

據稱，孫建輝擅權干政，喜歡差使趙正永的手下人，染指陝西的能源、地產項目斂財，趙家的數只「白手套」和代理人都與孫建輝有聯繫。

有知情人士透露，趙正永的獨女曾經在某中國全國性股份制商業銀行的陝西分行工作，其工作是為銀行拉存款拿提成。該銀行陝西分行一位高管透露，提成是以績效工資加營銷費用的形式發給趙女，數額總計在2,000萬元左右。

而趙正永的親弟弟趙正發也在陝西利用趙正永的影響力，承攬多項工程。陝西一名商人披露，他曾經參加一個趙正發在座的飯局，席間趙正發和時任陝西省發改委副主任、省能源局局長賀久長毫無顧忌地談生意項目，「省委書記的弟弟和省發改委副主任當着外人的面明目張膽談利益，他們都不需要回避。」