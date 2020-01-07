吉林檢察院檢察長楊克勤涉受賄被訴　首位在任被訴省級檢察長

繼吉林省檢察院副檢察長吳長智被宣判之後，日前，該檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤也被提起公訴，他是中共十八大後首個任上被查的省級檢察長。

楊克勤曾長期在政法系統任職。（微博@央視新聞）

據央視新聞客戶端1月6日報道，楊克勤涉嫌受賄一案，由石家莊市人民檢察院審查起訴。該檢察院已向石家莊中級人民法院提起公訴。

石家莊檢察院起訴指控：楊克勤利用擔任中共中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革領導小組辦公室副主任、吉林省人民檢察院黨組書記、檢察長等職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，應當以受賄罪追究其刑事責任。

早前，楊克勤在2019年12月1日被「雙開」（開除公職和黨籍）。

值得一提是，自2018年以來，吉林省檢察系統已至少有7人落馬，當中包括有楊克勤的副手，兩名副檢察長吳長智及謝茂田。

據瞭解，楊克勤與已落馬中共政治局原常委周永康有工作上的交集，並參與和立案查處周永康、重慶市委原書記薄熙來、河北省委原書記周本順等高級別官員。

今年62歲的楊克勤系安徽臨泉人，自1980年起，其在安徽政法系統工作14年。1994年後，楊克勤在中央政法委工作18年，歷任中央政法委辦公室秘書處處長、中央政法委辦公室副主任、中央政法委政法研究所所長、中央司法體制改革辦公室副主任。

其中，自2003年11月起，周本順自湖南省委常委、政法委書記兼省公安廳廳長任上，調任中央政法委員會副秘書長。5年後，周本順升任中央政法委秘書長。

同樣是在2003年，時任四川省委書記的周永康，調任公安部部長、中央政法委副書記，一直到2012年11月卸任。對比三人的簡歷後發現，大約在9年的時間裏，周本順與周永康曾是楊克勤的頂頭上司。 2013年，周本順、周永康相繼落馬。