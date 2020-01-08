【南海爭議】外交部再回應納土納群島事件：相信印尼會以大局為重

中國與印度尼西亞在納土納群島東北部海域的爭端仍在持續。中國外交部7日在最新回應該事件時仍強調友好合作，稱中方始終從戰略高度、以長遠眼光看待中國和印尼的關係，相信印尼方也能以雙邊關係和地區穩定大局為重，同中方妥處分歧。

1月7日，在中國外交部例行記者會上，發言人耿爽就納土納群島海域發生的事件進行最新回應，指中國和印尼一直在通過外交渠道進行溝通。耿爽強調，中國和印尼作為全面戰略伙伴，友好合作是大局、是主流，分歧是局部、是支流。作為南海沿岸國和地區大國，兩國都肩負維護地區和平穩定的重任。

他還說，中方始終從戰略高度、以長遠眼光看待中國和印尼的關係，相信印尼方也能以雙邊關係和地區穩定大局為重，同中方妥處分歧。時值中國和印尼建交70周年，耿爽強調，印尼應同中國一道，為兩國慶祝建交活動創造適宜的氛圍和良好的條件。

自2019年12月底以來，中國和印尼在納土納群島東北部海域就護漁問題發生爭端。此後數日，中國派遣多艘海警艦和海監船護航本國漁船，印尼亦派出公務船。

根據印尼方面披露的消息，截至1月6日，事發地出現過中國海警艦5101艦、5302艦、4301艦、5403艦，以及海監2169船，但目前未出現中國軍艦身影。印尼則派出2,400噸級的海警船「丹戎拿督」號，以及海軍「提普塔迪」號（舷號381）、「特庫·奧馬爾」號護衛艦（舷號385）。1月5日，印尼海軍中將指將增派4艘軍艦赴事發海域。

佐科維多多2019年10月20日在印尼雅加達的下議院進行就職禮，展開其第二個總統任期。（Reuters）

1月6日，印尼總統佐科（Joko Widodo）強硬表示，將向南海事發海域派出漁船，將由海軍艦船護航。他還強調，主權問題不容談判。次日，印尼空軍派4架該國最先進F-16戰機赴納土納群島進行巡邏。

1月5日，中國外交部發布通知提醒在印尼的本國公民注意安全。

雖然印尼不斷強化在事發海域的軍事存在，但該國高層和軍方均較為清醒地認識到，與中國對抗沒有出路。印尼防長蘇比安託（Prabowo Subianto）稍早前稱，上述事件不應被誇大；印尼一海軍中將指，印尼應避免「中計」，否則將會有更多不利後果。

香港01在《中國最新轟-6J轟炸機巡航南沙 北京控九段線由虛變實》一文曾指出，中國憑藉快速增強的海上實力，並善於從危機中尋求突破，逐步實控化南海九段線。