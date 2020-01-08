「17人未脱貧」數據惹爭議　江蘇省扶貧辦：脱貧率99.99%可以保證

江蘇省日前發佈了關於脱貧攻堅工作進展情況的報告，其中提到，江蘇省脱貧率達到99.99%以上，目前還剩6戶、17人未脱貧，該數據如何得出引發輿論爭議。

據《新京報》8日報道，江蘇省扶貧辦相關處室負責人表示，脱貧數據有動態進出，「6戶、17人未脱貧」是截止到2019年12月31日的最新數據。

相關負責人指出，目前，建檔立卡貧困戶數據實現了聯網，保證數據精準。再過一個星期，可能這個數據就會出現變化，有實現摘帽脱貧的，也有返貧情況，會有一定增減。但波動幅度不會太大，報告中提到脱貧率達到99.99%以上是可以保證的。

北京方面多次強調要堅決打贏脱貧攻堅戰。（VCG）

相關負責人透露，未脱貧的17人中，有4人是因病致貧。根據相關規定，建檔立卡戶生病自付費用比例不能超過10%，100%享受健康扶貧政策，建檔立卡戶有的可能正在醫院就醫。

據悉，全國脱貧標準為年人均純收入4000元人民幣，2015年底，江蘇已率先完成該目標，解決了絕對貧困問題。目前的脱貧工作立足於解決相對貧困，該省自行劃定脱貧標準為年人均純收入6,000元人民幣。

2015年，中共決定啟動「脱貧攻堅」行動。按照中南海下發的文件，中共提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。

為保障按期完成上述頭號工程，例行的中共農村工作會議在2019年12月20日登場，會議傳達中共總書記習近平的「不獲全勝決不收兵」的指示。

另外會議還要求「堅決如期」完成脱貧，補上三農短板。其中要在2020年完成剩餘脱貧任務，防止返貧。

多維新聞曾分析指出，不論扶貧或是脱貧，都必須持續關注「返貧」問題，這很大程度上是由形式主義的扶貧工作造成，形式主義扶貧只求當年度驗收過關，甚至往往花大錢「迎檢」，但實際上並無法維繫收入水平，一旦政府不關注、核查人員離開，貧困將捲土重來。

這個重要問題在過去幾年的扶貧政策實施中，有太多的案例曝光，包括腐敗、扶貧資金閒置、形象工程、大肆慶祝「摘帽」脱貧等問題，這些老百姓的血汗錢被貪污、閒置或濫用，都會讓扶貧的努力付諸東流。