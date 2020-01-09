內地今年徵兵報名通道正式啟動　將首次實施一年兩次徵兵

「全國徵兵網」在周四（9日）宣布2020年徵名報名通道正式啟動，確定今年將會兩次徵兵。 值得一提是，中國以往都是每年一次徵兵兩次退役，今年是首次實施兩次徵兵。

據了解，男兵的應徵報名時間上半年會由1月10日起至2月15日，下半年則是4月1日起至8月15日，女兵亦大致相同，只是時間上較男兵提早於當天晚上6時結束。

內地今年首次實施一年兩次徵兵。（資料圖片）

男兵徵集對象範圍是高中（含中專、職高、技校）畢業及以上文化程度的青年（含高校在校生），年滿18至22周歲（1998年1月1日至2002年12月31日期間出生）；大專及以上文化程度的高校畢業生，年滿18至24周歲；初中畢業文化程度青年，年滿18至20周歲。

女兵則上半年及下半年各有要求，上半年是普通全日制高校在校生及應屆畢業生（含2019屆畢業生），年滿18至22周歲；下半年則是普通高中應屆畢業生（含高校新生）、普通全日制高校在校生及應屆畢業生，年滿18至22周歲。

事實上，解放軍軍事科學院、國家國防動員委會員綜合辦公室主辦的《國防》雜誌，去年5月就有刊文談論一年兩次徵兵改革的用意，一來是青年人材有更多機會參軍，額外在春季徵兵，某程度上類似於企業的春季招聘做法；其次就是與軍隊職業化改革密不可分。而最重要一點，就是有效減少軍人「大進大出」，可以保證各單位的在位率，並使新兵老兵的比例更趨合理，間接可保證戰鬥力，有利於應對各種突發局面。

（綜合報道）