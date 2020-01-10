內地出台退役軍人表彰獎勵辦法　副司局級以上幹部不參與評選

退役軍人事務部網站9日公布消息稱，中央組織部、人力資源和社會保障部、退役軍人事務部、中央軍委政治工作部等軍地相關部門，近日聯合印發《退役軍人事務工作表彰獎勵辦法》，共15條，自發布之日起施行。

退役士兵胸戴紅花向軍旗告別。（資料圖片/VCG）

根據《辦法》，退役軍人事務領域表彰獎勵設置3個常設項目：一是「全國模範退役軍人、全國退役軍人工作模範單位及個人」，表彰周期5年；二是「全國雙擁模範城（縣）、全國雙擁模範單位和全國雙擁模範個人」，表彰周期4年；三是「退役軍人服務保障先進單位及個人（含軍休工作先進單位及個人、先進軍休幹部）」，表彰周期5年，一般在項目一表彰後2至3年實施。

其中，全國模範退役軍人、全國退役軍人工作模範個人、全國愛國擁軍模範個人、全國擁政愛民模範個人獲得者，享受省部級表彰獎勵獲得者待遇（軍隊人員獲獎者享受待遇，按軍隊有關規定執行）。

而為突顯評選表彰面向基層和生產一線的導向，《辦法》明確，評選表彰不評選副司局級或者相當於副司局級以上單位和幹部（含軍隊文職人員），處級幹部比例控制在20%以內。此外，《辦法》還對退役軍人事務領域表彰獎勵的範圍名額、表彰方式、任務分工、表彰程序、表彰監督等進行系統規範。

（退役軍人事務部網站）